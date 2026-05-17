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Bardem carga en Cannes contra el "comportamiento masculino tóxico" de Trump, Netanyahu y Putin

Bardem carga en Cannes contra el "comportamiento masculino tóxico" de Trump, Netanyahu y Putin

Javier Vendrell Camacho

Bardem carga en Cannes contra el "comportamiento masculino tóxico" de Trump, Netanyahu y Putin

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

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El actor español Javier Bardem habló muy claramente este domingo en Cannes de los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas, del genocidio en Gaza, de la horrible situación en el Sáhara o del "comportamiento masculino tóxico del señor Trump, del señor Putin y del señor Netanyahu", que "está causando miles de muertos"

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