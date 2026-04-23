Lucía Feijoo Viera

La reina Letizia habla en guaraní por el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay

En un gesto de cercanía y reconocimiento a la identidad paraguaya, la reina Letizia conmemoró este jueves el 50.º aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay (CCEJS), conocido cariñosamente como "El Juande", iniciando y cerrando su mensaje con palabras en guaraní. Durante su intervención, la monarca destacó la labor del centro como un "archivo vibrante" de la historia compartida entre ambos países y un motor esencial de la cooperación cultural y social en la región.