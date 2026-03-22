Javier Vendrell Camacho

Así fue el regreso de BTS a los escenarios en su concierto en Seúl

La banda más famosa del K-pop, BTS, regresó este sábado a los escenarios tras más de tres años con un megaconcierto que combinó su nuevo material y éxitos consolidados con guiños a la tradición cultural coreana, haciendo vibrar a la multitud en la plaza más emblemática de Corea del Sur. Más información