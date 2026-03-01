Secciones

Locura en los BRITS con la actuación de Rosalía de Berghain con rave, orquesta y Björk

La industria de la música británica se ha rendido al talento de Rosalía. La artista catalana ha triunfado este sábado en la gala de los Brit Awards 2026 y se ha llevado el premio a mejor artista internacional por delante de estrellas como Taylor Swift, Bad Bunny o Lady Gaga. Un logro que ha ido acompañado de una actuación estelar sobre el escenario del Co-op Live Arena de Mánchester, donde ha interpretado ‘Berghain’ junto a la Heritage Orchestra y a la incombustible Björk, quien ha irrumpido por sorpresa en la coreografiada performance.  Más información

