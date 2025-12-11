Amor Domínguez

VÍDEO: La Asturias exterior se vuelca en Madrid: así valoran los asistentes el gran proyecto de futuro de Oviedo de obtener la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031

La Asturias del exterior, reunida en Madrid –su gran capital fuera de la región- se vuelca con el gran proyecto de futuro de Oviedo: la obtención de la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Una amplia representación de los más destacados asturianos en Madrid, más una relevante presencia de la sociedad asturiana que “bajó” este miércoles a la capital, ha participado en el acto “Asturias capital”. Fue la gran presentación del proyecto cultural ovetense celebrada en el Movistar Arena. Un concurrido encuentro auspiciado por el canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA, la iniciativa con la que el periódico aspira a construir una gran comunidad entre los casi 300.000 asturianos, y descendientes, que hay repartidos por el resto de España y el resto del mundo.