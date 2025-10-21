Sara Fernández

Rosalía desata la locura en el centro de Madrid para anunciar su nuevo disco

Poco ruido, salvo el de sus fans, y pocas nueces en la aparición sorpresa de Rosalía para presentar su nuevo disco en la plaza de Callao de Madrid, donde no se le ha escuchado palabra si ha sonado ni medio verso de sus nuevas canciones. El colapso que registraba la zona cuando se ha presentado allí, a eso de las 22h, podrían haber impedido, según fuentes conocedoras de los planes de la cantante, que el evento se desarrollase como estaba previsto, con la artista pronunciando al menos un discurso de saludo. Al final, Rosalía ha llegado hasta un hotel vecino a la plaza, se ha asomado a una ventana para saludar haciendo gestos y poco más. Debajo, miles de seguidores enardecidos por ver de lejos a su ídola o al menos sentirla cerca, pero también bastante decepción por haberse quedado a medias.