Y al fin llegó la hora de la verdad, la de varios duelos esperados en esta 77ª edición de los premios Emmy de la televisión estadounidense: ¿tenía posibilidades realmente 'The Pitt' desbancar a 'Separación' como mejor serie dramática? ¿E iba 'Hacks' a volver a desbancar a la presunta comedia favorita, en esta ocasión 'The Studio'? Lo primero acabó sucediendo: su revitalización realista del género hospitalario ha impactado en crítica y público. Pero 'The Studio' acabó arrasando y es, a día de hoy, la comedia con más Emmy obtenidos en un mismo año: un total de 13. Resumimos la noche en diez momentos clave.