Diario CÓRDOBA

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La Guardia Civil de Córdoba cierra un restaurante de la provincia por "graves deficiencias" higiénicas

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y en colaboración con la delegación territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo, según indica un comunicado, una inspección en un establecimiento de restauración de la provincia de Córdoba decretando su cierre provisional por graves deficiencias higiénico-sanitarias.