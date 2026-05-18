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Rescate a un hombre de 70 años en una vivienda de Luque

Rescate a un hombre de 70 años en una vivienda de Luque

Diario CÓRDOBA

Rescate a un hombre de 70 años en una vivienda de Luque

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Córdoba
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La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Luque, ha detenido en esta localidad de la provincia de Córdoba a una mujer como presunta autora de un delito de lesiones, después de localizar a un hombre de unos 70 años tirado en el suelo dentro de un domicilio, incapacitado para levantarse por sus propios medios. En los vídeos facilitados por los vecinos se puede ver a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Luque intentando acceder a la vivienda por el tejado, ante las dificultades para entrar en el interior del inmueble y poder auxiliar a la víctima. Finalmente entraron echando abajo la puerta.

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