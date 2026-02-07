Espectaculares imágenes del Guadalquivir a su paso por Almodóvar del Río
Parte de la carretera de Almodóvar del Río se encuentra sumergida ante el aumento de caudal a consecuencia de la borrasca Leonardo, a la que este sábado le sucede Marta. Las crecidas de los ríos y los avisos de la Aemet de las lluvias mantienen en alerta a Córdoba, en la que hay 16 carretaras cortadas. Más información, aquí. Más información
