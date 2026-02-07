CÓRDOBA

La Guardia Civil vigila los Huertos Familiares de Villafranca

Un total de 73 personas permanecen desalojadas en los Huertos Familiares de Villafranca de Córdoba y solo se permite el acceso para alimentar a los animales. La crecida del Guadalquivir a causa de las lluvias de la borrasca Leonardo y de las nuevas precipitaciones registradas por la entrada de 'Marta' sigue afectando a esta zona de la localidad cordobesa.