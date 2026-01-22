Hablan los primeros guardias civiles que llegaron al accidente de Adamuz (Córdoba)

Ángel Ayala y Arturo Carmona, los dos primeros guardias civiles que llegaron a la zona del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) , han recordado este jueves cómo se vivieron los primeros minutos tras la tragedia. Entre los detalles que han relatado, han destacado que el maquinista del tren de Iryo no fue consciente del choque con el Alvia hasta casi una hora después de que se produjera el suceso.