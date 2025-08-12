Una tormenta en plena ola de calor ha dejado una tromba de agua en Los Pedroches en la tarde de este martes, sin que haya constancia sin incidencias destacadas ni daños, informa desde Pozoblanco Antonio Manuel Caballero.

La Aemet ya había previsto para este martes tormentas aisladas en las sierras por la tarde. Pero el calor ha sido el protagonista indiscutible.

En la provincia de Córdoba, Montoro, con 44,3 grados, ha registrado este martes la temperatura más altas de la provincia cordobesa y una de las más elevadas de toda Andalucía, seguida de Córdoba capital, que alcanzó los 43,4 grados a las 16.50 horas. Ningún municipio en los que hay vigilancia de la Aemet bajó de los 40 grados. También se vivió un calor sofocante en La Rambla, con 43,5 grados, o en Aguilar de la Frontera, con 42,7.