Diario CÓRDOBA

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La Guardia Civil desmantela una plantación ‘indoor’ de marihuana y detiene a tres personas en Córdoba

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Califa-Doja', ha desmantelado en Córdoba una plantación de marihuana instalada en el interior de un inmueble y ha detenido a tres personas relacionadas con su explotación y la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.