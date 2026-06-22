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Protesta en el Reina Sofía contra las agresiones a sanitarios

Protesta en el Reina Sofía contra las agresiones a sanitarios

A. J. González

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Protesta en el Reina Sofía contra las agresiones a sanitarios

A. J. González

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Profesionales del SAS se han concentrado este lunes en la puerta de Urgencias del hospital Reina Sofía de Córdoba para expresar su rechazo a la agresión sufrida el pasado jueves por una enfermera del servicio de Urgencias, agredida físicamente por un usuario, y para denunciar de forma general las agresiones contra los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. La concentración ha estado respaldada por los sindicatos UGT, CCOO y SATSE. Más información

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