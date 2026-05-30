Fallece la directora cordobesa Josefina Molina, pionera del cine español
La Fundación Academia de Cine destaca que fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección" y que trató de hacer del séptimo arte "un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada"
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