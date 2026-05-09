Víctor Castro

Una madre denuncia la falta de recursos para su hijo con autismo en un colegio de Córdoba

Rocío Casas es la madre de un alumno con autismo escolarizado en el CEIP Salvador Vinuesa de Córdoba que denuncia la falta de recursos de apoyo para su hijo, de siete años, que cursa primero de Primaria y ha pasado este año de un aula específica TEA a modalidad B en aula ordinaria. "Cada día que pasa sin solución es un sufrimiento", resume.