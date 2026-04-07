Manuel Murillo

Vuelca un camión en la A-4 a su paso por Córdoba

Operarios han trabajado desde primera hora de la mañana para retirar el vehículo volcado en la autovía A-4. El accidente se ha producido durante la pasada madrugada en una vía clave para la movilidad laboral en Córdoba, y también para el acceso a la ciudad desde distintos puntos de Andalucía y del resto del país. Se trata, de hecho, de la autovía que conecta todo el sur de España con Madrid. Más información