Un dron de la Policía Nacional graba las imágenes de las parcelaciones inundadas en Córdoba
La Policía Nacional ofrece imágenes de la crecida del Guadalquivir a su paso por las parcelaciones del entorno del aeropuerto de Córdoba, una de las zonas de más riesgo. Este jueves se ha ordenado el desalojo de esas y otras áreas de Córdoba, nueve en total, donde se corre peligro ante el desbordamiento del río. Más información
Últimos vídeos
TEMPORAL EN ANDALUCÍA
Así han quedado muchas de las carreteras de Andalucía tras el paso del temporal
JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO