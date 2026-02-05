Un dron de la Policía Nacional graba las imágenes de las parcelaciones inundadas en Córdoba

Secciones

La Policía Nacional ofrece imágenes de la crecida del Guadalquivir a su paso por las parcelaciones del entorno del aeropuerto de Córdoba, una de las zonas de más riesgo. Este jueves se ha ordenado el desalojo de esas y otras áreas de Córdoba, nueve en total, donde se corre peligro ante el desbordamiento del río. Más información

