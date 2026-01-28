Diario CÓRDOBA

El temporal destroza el tejado de una iglesia en Ciudad Jardín: un vídeo capta el impacto del viento

Los fuertes vientos de esta mañana en Córdoba han dejado imágenes de impacto, como el desprendimiento de la cubierta de la iglesia Virgen del Camino de Ciudad Jardín, cerca del centro cívico de Poniente Sur y del centro comercial Zoco. Varios ciudadanos han captado con sus móviles las imágenes de las rachas de viento haciendo volar el material del tejado. La mayoría de los problemas en la capital han estado relacionados con la caída de árboles y ramas, el saneamiento de fachadas, la caída de cascotes, antenas, placas solares, así como inundaciones, la mayoría de ellas leves, por el desbordamiento de arroyos. Más información