A. J. González

El alcalde de Córdoba se emociona al recordar a las familias del accidente de Adamuz

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su lado más vulnerable este viernes durante un balance ofrecido sobre el operativo de emergencias desarrollado por el Ayuntamiento de Córdoba con motivo del accidente ferroviario de Adamuz. Bellido, visiblemente afectado, ha tenido que detener la rueda de prensa en un momento de su intervención mientras reconocía el fuerte impacto de la tragedia, la entereza de las familias devastadas y el trabajo de los dispositivos de emergencia, sumado a la solidaridad de toda la sociedad cordobesa.