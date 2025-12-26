Diario CÓRDOBA

La Guardia Civil interviene 220 plantas de marihuana y detiene a una persona en Cerro Muriano

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una vivienda que estaba enganchada ilegalmente a la luz. Según informa en un comunicado, la actuación se ha desarrollado en la barriada periférica de Cerro Muriano, en Córdoba. Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de marihuana, y de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Más información