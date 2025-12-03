Paula Ruiz

Finalizan los actos por el 25N

La cantautora Lourdes Pastor ha participado de manera especial en el acto organizado por la Plataforma cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que este miércoles ha puesto el broche final a la programación de este año con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ofreciendo un momento emotivo y reflexivo que combinó su música con un mensaje de concienciación, solidaridad y recuerdo hacia las víctimas, destacando la importancia de seguir luchando contra esta lacra social.