Finalizan los actos por el 25N

Paula Ruiz

Córdoba
La cantautora Lourdes Pastor ha participado de manera especial en el acto organizado por la Plataforma cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que este miércoles ha puesto el broche final a la programación de este año con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ofreciendo un momento emotivo y reflexivo que combinó su música con un mensaje de concienciación, solidaridad y recuerdo hacia las víctimas, destacando la importancia de seguir luchando contra esta lacra social.

