Gastronomía
Carne de ternera y kilómetro cero: estas son las mejores 'smash burger' 'made in' Córdoba
Restaurantes locales buscan su hueco posicionándose en lo más alto de esta forma de cocinar las hamburguesas
Crujiente y tostada por fuera y jugosa por dentro. Así es la carne de la hamburguesa más popular de los últimos tiempos, la smash burger. Aunque muchos toda vía prefieran el clásico medallón de ternera (al punto, hecho o al gusto del consumidor) esta nueva forma de preparar este plato está ganando terreno en los últimos años y son muchos los restaurantes made in Córdoba que se han especializado en ello.
La smash burger es una hamburguesa preparada a fuego alto y aplastada con una plancha de metal. El objetivo es que la carne se dore rápidamente por fuera para que quede jugosa por dentro
El concepto de hamburguesa como comida rápida desaparece para dar paso a lo gourmet. Ahora degustar este plato es una experiencia culinaria y estas son las mejores hamburgueserías con sello cordobés para disfrutar de este manjar (que se pega al riñón).
Mr Dope
La hamburguesería Mr Dope cuya popularidad crece en redes sociales y en la ciudad, encabeza este ranking rozando la perfección a juicio de los clientes, con un 4,9 de puntuación. No solo ofrece el formato smash, pero sí gran variedad de hamburguesas en este formato. Cuenta con un restaurante en el barrio del Arcángel y otro en Arroyo del Moro -barrio que es ya casi una galería de este tipo de comida-. Esta popular firma en redes sociales destaca, no solo por la calidad de su carne, sino también por su originalidad forma de presentar las hamburguesas en formatos como croissant (La Croassanta, la hamburguesa especial que ofrecen este mes).
Gamberra Smash Burger
Pioneros y centrados en esta particular forma de cocinar la carne, esta firma cordobesa se proclama como el primer restaurante especializado en smash burgers de Córdoba y aseguran que sus productos probablemente sean "las mejores smash" de la ciudad. Nombres cordobeses como Medina Azahara o Manolete dan nombre a algunas de sus hamburguesas, su producto principal. No obstante, también ofrecen entrantes y postres. Cuentan con opciones sin gluten y reparto a domicilio. En la actualidad cuentan con un plato especial, la hamburguesa Mialma, a beneficio de los voluntarios del incendio del pasado verano en la Sierra cordobesa.
Raza y dehesa
Para muchos, dueño y señor de las hamburguesas y la carne de ternera, esta firma se autodenomina, sin miedo al fracaso, "el templo de la carne en Córdoba". En su restaurante de Gran Capitán, su hueco en el Mercado Victoria y su nuevo local en Cabra, localidad natal de su creador, Jesús Barranco. La carne que ofrece Raza y Dehesa, se selecciona de distintos puntos de España y centro Europa aunque ellos mismos la madura" de forma controlada y equilibrada consiguiendo así, sabores, aromas y texturas fascinantes", describe el propio restaurante.
Godeo
Desde otro punto de la geografía cordobesa, los Pedroches, Godeo también forma parte de este ranking de "las mejores hamburguesas" de Córdoba. La mejor entre las mejores. Así ha conseguido situarse por los premios que ha recibido en su trayectoria. En su restaurante ubicado en Isla Fuerteventura y en su lugar de origen, Pozoblanco, ofrecen hamburguesas elaboradas con carne de vaca seleccionada y buey "picada a diario sin ningún tipo de aditivo ni conservante", señala este negocio en su página web. La carta cuenta con dos hamburguesas en formato smash y, además, según explica el establecimiento cualquier carne se puede hacer en este formato si el cliente lo pide.
Kalmachicha
Esta firma cordobesa también cuenta en su palmarés con premios como 'Best Burger Spain 2015' en hamburguesa para maridar con cerveza. Ubicada en Trassierra y Arroyo del Moro, ofrecen no solo carne de calidad, sino una experiencia completa, con música en directo en la sierra. También cuentan con Food trucks en las que cocinan sobre ruedas y llevan el producto cordobés al mundo. "Nos inspiramos en la auténtica cocina callejera para crear nuestras hamburguesas. Cada una de ellas tiene ese toque especial que te transportará a las calles de la ciudad", explica el restaurante en su página web.
