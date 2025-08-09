La Mezquita-Catedral de Córdoba en llamas. Las imágenes grabadas por turistas y locales a quienes ha sorprendido en la calle Cardenal González Francés el incendio del monumento más emblemático de Córdoba, Patrimonio Universal de la Humanidad, dan cuenta de las importantes dimensiones del siniestro, que los bomberos y todo el dispositivo de emergencia desplegado han logrado controlar tras dos horas de intenso trabajo. Si a las 21.15 horas de este viernes saltaban las alarmas, a las 23.00 horas tanto las autoridades eclesiásticas como civiles informaban de que el incendio estaba controlado.

"Es terrible", ha señalado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, cuando pasaban las once de la noche. "Hay daño y ha habido daño y habrá que evaluar los daños cuando ya se extinga el fuego con más detalle a la luz del día pero no va a ser una catástrofe", ha añadido el regidor. En vídeo hace 55 min 00:52 Policía, Protección Civil y bomberos trabajarán toda la noche Fuentes oficiales han informado que durante toda la noche de habrá vigilancia por parte de Bomberos, Policía Local y Protección Civil para atender cualquier incidencia en la zona afectada por el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba 00:36 Extinguido el incendio El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba se ha dado por extinguido, segun han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, aunque las labores de vigilancia continuarán durante toda la noche 00:20 Los primeros momentos del incendio Estas son las primeras imágenes del incendio en la Mezquita-Catedral 00:17 Imágenes difundidas en redes sociales Las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos del incendio desde dentro y fuera del templo 00:04 Juanma Moreno, pendiente de las llamas en la Mezquita-Catedral El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha reaccionado al incendio que conmueve a todo el mundo. En un mensaje en X ha segurado que "las llamas en la Mezquita-Catedral de Córdoba nos han sobrecogido a todos. Tranquiliza que los bomberos lo hayan podido controlar y sigan trabajando para darlo por extinguido lo antes posible. Estamos muy atentos y deseamos que el fuego haya provocado el menor daño posible". 00:03 Dos incendios más en el monumento El 29 de mayo de 1910, la Mézquita-Córdoba sufrió el primero de ellos que fue causado por una descarga eléctrica sobre el cimborrio del crucero del templo. El segundo tuvo lugar 5 de julio de 2001. Un fuego en las dependencias del archivo destruyó aproximadamente 25 legajos de los más de 5 000 almacenados. Las causas se relacionaron con la explosión de dos aerosoles, posiblemente activados por el efecto lupa del sol. 00:02 El tercer incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba El incendio que ha afectando a la Mezquita-Catedral de Córdoba es el tercero que sufre en su milenaria historia en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: El primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001. 08·08·2025 23:54 Los bomberos trabajarán toda la noche en el incendio Un bombero explica a este periódico que los efectivos se quedarán prácticamente toda la noche para terminar de refrescar la zona. A estas horas, sigue saliendo humo de la Mezquita-Catedral, pero mucho menos del que podía verse hace unas horas. 08·08·2025 23:53 La parte de Almanzor ha quedado perimetrada El arqueólogo del Cabildo, Raimundo Ortiz, explica a CÓRDOBA que toda la parte de Almanzor de la Mezquita-Catedral ha quedado perimetrada. Los bomberos continúan evacuando el humo acumulado en el templo. Los daños que se hayan podido ocasionar empezarán a medirse a partir de mañana. 08·08·2025 23:38 Así está el interior de la Mezquita Así se encuentra en estos momentos el interior de la Mezquita-Catedral, donde se encuentran trabajando los Bomberos de Córdoba. 08·08·2025 23:34 La Policía escolta a los huéspedes de los hoteles de la calle Magistral González Francés La Policía ha dejado pasar a las personas que se alojan en los hoteles de la calle Magistral González Francés, cuya circulación está cortada debido al incendio. Los huéspedes han sido escoltados hasta los alojamientos. 08·08·2025 23:26 Un bombero sufre un golpe de calor durante la extinción del incendio Un efectivo del SEIS ha sido evacuado del lugar tras sufrir un golpe de calor por las labores de extinción 08·08·2025 23:24 El fuego se ha originado dentro de la Mezquita-Catedral Según ha informado el alcalde, la barredora que ha provocado las llamas se encontraba dentro del templo, en concreto, entre la capilla del Batisterio y la capilla del Espíritu Santo. 08·08·2025 23:16 Bellido manda un mensaje de tranquilidad y apela a la experiencia de los bomberos El alcalde ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población y ha asegurado que los bomberos de Córdoba "están más que familiarizados con la Mezquita-Catedral" gracias al protocolo de autoprotección del monumento que "hoy ha ayudado a que esto no sea una catástrofe". Bellido ha agradecido, asimismo, el "trabajo impagable" de todo el equipo que trabaja en el lugar. 08·08·2025 23:03 José María Bellido lamenta los daños y aclara que "no va a ser una catástrofe" El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado que el fuego está ubicado en las naves de Almanzor. El regidor ha precisado que las llamas han provocado daños que habrá que evaluar cuando se pueda acceder al interior del monumento, pero ha adelantado que "no va a ser una catástrofe". 08·08·2025 23:01 La barredora se encontraba dentro del templo La máquina barredora que ha originado el incendio estaba dentro del templo, entre dos capillas y el fuego ha ascendido rápidamente al encontrarse rodeado de madera, ha informado Demtrio Fernández. 08·08·2025 23:00 El incendio está controlado El obispo emérito, Demetro Fernández, ha informado a los medios de comunicación que, por el momento, el incendio está controlado y sectorizado, no extinguido, pero no queda llama viva en la Mezquita-Catedral. Ver más