Javier Bardem celebra su cuarta nominación a los Oscar con el filme de Aaron Sorkin, ‘Being The Ricardos’, donde el actor interpreta a un personaje cubano: "Por supuesto que apoyo la representación de cualquier minoría, especialmente la latina, pero no podemos poner límites a la interpretación. Si no, vamos a tener que empezar a pedir el carnet hasta a los que hagan Hamlet. Hablemos también de las minorías españolas. A mí nunca me han ofrecido un personaje español. Sé lo que hablo cuando hablo de minorías", ha dicho.