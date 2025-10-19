El restaurante "escondido" en el centro de Córdoba que triunfa por su 'pez espada a la cordobesa': "No sobró pan"

La oferta gastronómica de Córdoba es tan amplia y variada que, sin un poco de orientación, puede ser difícil exprimirla al máximo. Entre tabernas tradicionales, patios escondidos y propuestas de autor, la ciudad ofrece una diversidad culinaria que a veces solo se descubre gracias al trabajo de guías locales y creadores de contenido gastronómico.

En esta ocasión la cuenta Sabor a Córdoba ha compartido en redes sociales un vídeo en el que relata su visita a La Vianda de María, un restaurante discreto en pleno centro histórico que según muchos, “es de esos sitios que no sabes que existen hasta que los pruebas”.

Un local “de los de antes” con sabor a casa

El creador comienza su vídeo explicando que La Vianda de María es uno de esos sitios que se descubren por recomendación: “Es de los restaurantes de Córdoba que no están en todas las guías, pero donde se come espectacular”, comenta mientras muestra el interior del local: pequeño, familiar, con mesas de madera y un ambiente que“huele a cocina de siempre”.

Desde el primer plano del menú ya adelanta su plato estrella: el pez espada a la cordobesa, una receta clásica de la cocina local: “Este plato me ha dejado loco, de los mejores que he probado en mucho tiempo”. El creador destaca su textura, el rebozado fino y una salsa “para la que no sobró pan” expresión que muchos usuarios repitieron después en los comentarios.

Una receta con identidad cordobesa

El pez espada a la cordobesa es una elaboración sencilla pero intensa: filetes de pez espada ligeramente enharinados y fritos, servidos con una salsa a base de ajo, laurel, vino y limón. En el vídeo Sabor a Córdoba explica que este plato “representa muy bien la cocina tradicional andaluza: producto bueno, sin florituras, pero con un sabor tremendo”.

A lo largo del clip el creador comenta que “da gusto encontrar sitios así, donde lo importante sigue siendo el sabor y no las fotos” y que el trato del personal fue “de los que te hacen sentir en casa desde que entras”.

Los comentarios de los clientes: “De los mejores sitios del centro”

Otros usuarios que ya habían visitado La Vianda de María coinciden en que es “un clásico escondido, de esos que te recomiendan los cordobeses de verdad”. Otros destacaban la calidad de la cocina casera y la atención del servicio: “Comida espectacular, precios razonables y trato inmejorable”.

También hubo quienes insistieron en el mismo detalle que el creador: el pan. “No sobró pan, literalmente” repiten en las reseñas en referencia al jugo del plato de pez espada que se convirtió en símbolo de la publicación.

Córdoba, una ciudad que se saborea calle a calle

Más allá del vídeo lo que deja claro esta historia es que Córdoba sigue siendo una de las capitales gastronómicas más auténticas de Andalucía. En sus calles estrechas se esconden locales donde la tradición y la cercanía pesan más que las modas.

Como resumía el propio creador en su vídeo: “A veces no hace falta buscar lo más caro ni lo más moderno. Solo sentarte, pedir un vino y disfrutar de una buena comida hecha con cariño”.