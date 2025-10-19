Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El restaurante "escondido" en el centro de Córdoba que triunfa por su 'pez espada a la cordobesa': "No sobró pan"

“Es de esos sitios que no sabes que existen hasta que los pruebas”.

Abril Escalante

Diario CÓRDOBA

La oferta gastronómica de Córdoba es tan amplia y variada que, sin un poco de orientación, puede ser difícil exprimirla al máximo. Entre tabernas tradicionales, patios escondidos y propuestas de autor, la ciudad ofrece una diversidad culinaria que a veces solo se descubre gracias al trabajo de guías locales y creadores de contenido gastronómico.

En esta ocasión la cuenta Sabor a Córdoba ha compartido en redes sociales un vídeo en el que relata su visita a La Vianda de María, un restaurante discreto en pleno centro histórico que según muchos, “es de esos sitios que no sabes que existen hasta que los pruebas”.

Un local “de los de antes” con sabor a casa

El creador comienza su vídeo explicando que La Vianda de María es uno de esos sitios que se descubren por recomendación: “Es de los restaurantes de Córdoba que no están en todas las guías, pero donde se come espectacular”, comenta mientras muestra el interior del local: pequeño, familiar, con mesas de madera y un ambiente que“huele a cocina de siempre”.

Desde el primer plano del menú ya adelanta su plato estrella: el pez espada a la cordobesa, una receta clásica de la cocina local: “Este plato me ha dejado loco, de los mejores que he probado en mucho tiempo”. El creador destaca su textura, el rebozado fino y una salsa “para la que no sobró pan” expresión que muchos usuarios repitieron después en los comentarios.

Una receta con identidad cordobesa

El pez espada a la cordobesa es una elaboración sencilla pero intensa: filetes de pez espada ligeramente enharinados y fritos, servidos con una salsa a base de ajo, laurel, vino y limón. En el vídeo Sabor a Córdoba explica que este plato “representa muy bien la cocina tradicional andaluza: producto bueno, sin florituras, pero con un sabor tremendo”.

A lo largo del clip el creador comenta que “da gusto encontrar sitios así, donde lo importante sigue siendo el sabor y no las fotos” y que el trato del personal fue “de los que te hacen sentir en casa desde que entras”.

Los comentarios de los clientes: “De los mejores sitios del centro”

Otros usuarios que ya habían visitado La Vianda de María coinciden en que esun clásico escondido, de esos que te recomiendan los cordobeses de verdad”. Otros destacaban la calidad de la cocina casera y la atención del servicio: “Comida espectacular, precios razonables y trato inmejorable”.

También hubo quienes insistieron en el mismo detalle que el creador: el pan. “No sobró pan, literalmente” repiten en las reseñas en referencia al jugo del plato de pez espada que se convirtió en símbolo de la publicación.

Córdoba, una ciudad que se saborea calle a calle

Más allá del vídeo lo que deja claro esta historia es que Córdoba sigue siendo una de las capitales gastronómicas más auténticas de Andalucía. En sus calles estrechas se esconden locales donde la tradición y la cercanía pesan más que las modas.

Como resumía el propio creador en su vídeo: “A veces no hace falta buscar lo más caro ni lo más moderno. Solo sentarte, pedir un vino y disfrutar de una buena comida hecha con cariño”.

@sabora_cordoba ⚠️𝗦𝗣𝗢𝗜𝗟𝗘𝗥... 𝗡𝗢 𝗦𝗢𝗕𝗥Ó 𝗣𝗔𝗡🔥🥖 Esta fue la 𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼: 𝟮𝟭,𝟭𝟱 € 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 al mediodía 💸 Y salimos felices y con ganas de repetir 😋 Desde fuera parece pequeñito, pero dentro tiene 𝗺𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗮𝗹𝘁𝗮𝘀, 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝘆 𝘂𝗻 𝘀𝗮𝗹ó𝗻 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲. ✨ 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 y platos que merecen su fama 👇 ✅ 𝘾𝙧𝙤𝙦𝙪𝙚𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙧𝙖𝙗𝙤 𝙙𝙚 𝙩𝙤𝙧𝙤 – 12,90 € Cremosas, echamos en falta que supiesen más a rabo de toro. 🥇 𝙈𝙖𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙧𝙖 – 9,50 € Muy cremosa, equilibrada y con ese sabor de siempre, pero más fino. 💯 𝘼𝙡𝙗ó𝙣𝙙𝙞𝙜𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙘𝙝𝙤𝙘𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙖𝙡𝙢𝙚𝙟𝙖𝙨 – 17,50 € Tiernas, con salsita casera con un toque a pimentón y sabor a mar del bueno. 🥇 𝙋𝙚𝙯 𝙚𝙨𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙖 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙧𝙙𝙤𝙗𝙚𝙨𝙖 – 19,50 € Con una salsa con almendras, cebollita y ajo de las de mojar pan sin parar… Diosito. ✅ 𝙏𝙖𝙧𝙩𝙖 𝙙𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙤 𝙘𝙖𝙨𝙚𝙧𝙖 – 5,50 € Cremosa y ligera, perfecta para rematar. 📍𝘼𝙫. 𝘿𝙧. 𝙁𝙡𝙚𝙢𝙞𝙣𝙜, 𝟭 @La vianda de María 𝗨𝗻 𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗱í𝗻, 𝗶𝗱𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗼 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗼𝘀, 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱-𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼 𝘀𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗯𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼. Guárdalo y me lo agradecerás 😉 👉 ¿Conocías ya esta joya o te lo acabo de antojar? 😋 ¿𝗖𝗼𝗻𝗼𝗰𝗲𝘀 𝗺á𝘀 𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱-𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼? 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶é𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲💬 . . . #SaboraCordoba #foodie #gastronomia #cordoba #dondecomer ♬ sonido original - Sabor a Córdoba

