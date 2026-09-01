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Detienen en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

Detienen en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

L.O

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Detienen en Málaga al narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

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Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal –BKA- de Alemania, han detenido en Málaga a un fugitivo considerado el narcotraficante más buscado por las autoridades alemanas al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por los delitos de tráfico de drogas y organización criminal. Igualmente, le constaba una requisitoria judicial por las autoridades españolas.

La investigación se inició en 2025, cuando se tuvo información de que el fugitivo pudiera estar en España, donde había residido anteriormente al tener la organización criminal que lideraba un almacén que usaban para cargar la droga en camiones con destino Alemania a través de Francia.

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