Directo | Acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía / Diario CÓRDOBA

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Directo | Acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

El recién investido presidente de la Junta de Andalucía de la XIII legislatura, Juanma Moreno, tomará posesión este domingo en Sevilla en un acto que contará con la asistencia de unas 300 personas y que se desarrollará en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza. El acto está previsto que se desarrolle a partir de las 9.30 horas.