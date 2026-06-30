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VÍDEO | Montero dice que a Moreno "le da vergüenza" el pacto con Vox porque rompe su marca de moderado
Declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate de investidura del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.
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