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VÍDEO | Montero dice que a Moreno "le da vergüenza" el pacto con Vox porque rompe su marca de moderado

Declaraciones de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate de investidura del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.