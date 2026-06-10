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VÍDEO | Juanma Moreno: "Nos gustaría confiar en que pudieramos llegar a un acuerdo que sea razonable y justo con Vox"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, afronta el próximo jueves una fecha clave con la elección de la Mesa del Parlamento y afirma que Andalucía quiere un "gobierno estable cuanto antes", mientras que Vox mantiene su presión Más información