Europa Press

Vídeo | Moreno rompe a llorar en el discurso del 28F al recordar a las víctimas de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha roto a llorar durante su discurso institucional en el acto de entrega de distinciones honoríficas que concede la Junta con motivo del 28F al recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, a las que ha prometido "llegar hasta el final para que conozcáis la verdad con la dignidad y el respeto que os merecéis" y garantiza que "nunca os dejaremos solos". Más información