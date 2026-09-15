'Diablo IV' no tiene más expansiones previstas, pero aún le esperan muchas historias

Durante la BlizzCon 2026, los altos mandos de Blizzard confirmaron que ya están trabajando en ‘Diablo V’, que en primavera de 2029 hará realidad el esperado regreso del Señor del Terror al mundo de Santuario. Si bien la revelación entusiasmó a sus muchos jugadores, la noticia también deja entrever que el cuarto capítulo actualmente no tiene más expansiones previstas. Sin embargo, esto no significa que se haya abandonado ni que vaya a dejar de recibir nuevas historias, ya que las próximas temporadas servirán para dar continuidad a los acontecimientos que separan ambos juegos y conducir poco a poco la historia hacia ese Santuario conquistado por Diablo que encontraremos en la quinta entrega.

Video de YouTube sobre Diablo IV - Temporada del Legado del Infierno.

Enlazar con un siglo después

“Los eventos de ‘Diablo V’ tienen lugar 100 años después de todo cuanto sucede en ‘Diablo IV’, así que disponemos de mucho margen”, explica el director Brent Gibson. También advierte que el estudio quiere continuar desarrollando el arco narrativo actual, aunque todavía no existe un plan completamente cerrado para cubrir esos cien años, ya que parte de ese camino se irá definiendo dependiendo de la respuesta de los jugadores durante las próximas temporadas. En Blizzard además consideran que la denominada ‘Historia del Odio’ quedó cerrada con ‘Lord of Hatred’, ya que ahora comienza la ‘Historia del Terror’ que conducirá hacia ‘Diablo V’.

Gibson también insistió en que ‘Diablo IV’ seguirá recibiendo soporte durante mucho tiempo, siempre que continúe teniendo jugadores, y utilizó ‘Diablo II: Resurrected’ como ejemplo de que la llegada de una nueva entrega no supone abandonar inmediatamente las anteriores. El primer ejemplo de cómo Blizzard manejará la cuarta entrega numerada de la franquicia de ahora en adelante se deja entrever en la nueva Temporada del Legado del Infierno, que acaba de comenzar y forma parte de la celebración del 30.º aniversario de la marca. Deckard Caín regresa del mundo de los muertos para advertir sobre el regreso de tres grandes enemigos, Diablo, Baal y Mefisto.

A 'Diablo IV' aún le esperan muchas historias. / .

Lugares conocidos

Esta actualización se ha planteado como un homenaje al legado de la franquicia, llevando a los jugadores a lugares muy conocidos para enfrentarse de nuevo a estas criaturas. También supone la llegada de Baal y Diablo a la entrega, después de una historia especialmente ligada a Mefisto, al tiempo que recupera situaciones de juegos anteriores. Por ejemplo, la trama permitirá enfrentarse al eco de Diablo bajo la catedral de Tristán, a Baal en la Cima de Arreat y a Mefisto en la Represión del Odio, con tres Astillas del Mal vinculadas a sus respectivos poderes.

Esta misma temporada se proponen nueve objetos únicos antiguos inspirados en reliquias de entregas anteriores, además de eventos que recrean escenas del pasado y el regreso de la Piedra de Jordán. Los objetos se incorporarán de forma permanente tanto al reino de la temporada como al reino eterno e incluyen también piezas como la Corona de Leoric, los Brazales Némesis o el Destripador de Messerschmidt.

Todo el contenido llega también a Switch 2

Todo este contenido se podrá disfrutar en la nueva versión de ‘Diablo IV’ para Switch 2, que llega coincidiendo con el comienzo de la temporada mediante la edición ‘Age of Hatred Collection’, un paquete que complementa el juego base con los contenidos ‘Vessel of Hatred’ y ‘Lord of Hatred’.

Video de avance del juego Diablo V.

De cara al futuro, Blizzard ha confirmado que la Amazona llegará durante la primera mitad de 2027 incluida en el primer pack independiente de clase de ‘Diablo IV’. El personaje regresará con su característico arco y una jabalina, además de cuatro arquetipos de clase. Finalmente, la llegada de ‘The Witcher 3’ a Battlenet traerá consigo un aspecto de Geralt de Rivia para la clase Bárbaro. El cosmético estará disponible para los jugadores que reserven ‘Songs of the Past’ cuando se habilite la reserva, pero también para aquellos que compren la expansión después de su lanzamiento a través de la plataforma de Blizzard.