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Primeras Sensaciones

Crimson Desert: seis meses después, así ha cambiado el juego de Pearl Abyss

Medio año después de su lanzamiento, regresamos a Pywel para comprobar cómo han cambiado sus sistemas, historia y experiencia general

Crimson Desert lleva medio año entre los jugadores.

Crimson Desert lleva medio año entre los jugadores. / Agencias

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

En marzo de este año, la desarrolladora y editora surcoreana Pearl Abyss, publicó ‘Crimson Desert’. Se trata de un juego de acción y aventura en mundo abierto que ha gozado de un éxito brutal e inesperado vendiendo más de 6 millones de copias. Recientemente, incluso se ha revelado que ha sido uno de los juegos más vendidos en Steam este año.

Sin embargo, durante las primeras semanas posteriores al estreno no estuvo exento de críticas, especialmente por su enorme duración, una dificultad que algunos jugadores consideraron excesiva, la escasa orientación durante determinados momentos, y unos controles con mando poco convencionales. Pearl Abyss respondió con una sucesión de actualizaciones con el objeto de revisar buena parte de esos apartados y, varios meses después, el juego ha cambiado considerablemente respecto a la versión que llegó en marzo.

Imágenes de Crimson Desert, un videojugo que llegó con gran expetación y ya van seis meses desde que salió.

Imágenes de Crimson Desert, un videojugo que llegó con gran expetación y ya van seis meses desde que salió. / Agencias

Mejorando a ritmo de parche

Entre las modificaciones que más han cambiado la respuesta del juego se encuentran los controles, que ahora resultan mucho más intuitivos. También se ha revisado la dificultad para ofrecer una progresión más accesible entre aquellas almas que encontraban determinadas secciones “demasiado exigentes”, al tiempo que los interesados en retos mayores han recibido igualmente elementos que requieren de una mayor pericia. En el apartado gráfico, ‘Crimson Desert’ solucionó, casi inmediatamente, el asunto de la distancia de dibujado, y ahora nos podemos sorprender contemplando escenarios y elementos situados mucho más lejos en el horizonte, aportando una sensación de mayor amplitud a los enormes territorios de Pywel.

A todo lo anterior hay que añadir cambios de menor calado, aunque bastante numerosos, como nuevos objetos de inventario, nuevas monturas, inventario ampliado, nuevas habilidades, mejoras en los puzles, mascotas legendarias, minijuegos, más jefes finales, opciones adicionales de combate, mejoras para las granjas, nuevos retos, más equipamiento para las casas, equipamiento adicional para los personajes, cross-save compatible con PC y consolas y mejoras en el comercio, por mencionar algunos.

Muchos cambios han llegado al juego desde su salida, una de las más notables fue la mejora en los controles.

Muchos cambios han llegado al juego desde su salida, una de las más notables fue la mejora en los controles. / Agencias

Una narrativa creciente

‘Crimson Desert Enhanced’ amplía igualmente el apartado narrativo con la producción de una serie de nuevas cinemáticas y diálogos, aunque entre todas las novedades hay una especialmente relevante para el público español, como es el doblaje completo en castellano. Disponer de un doblaje meses después del lanzamiento no es demasiado frecuente, pero, en este caso, nos permite seguir las conversaciones sin depender constantemente de los subtítulos, algo útil en un mundo tan amplio y con tanta información narrativa repartida durante la aventura alrededor de Pywel y sus personajes, facilitando la comprensión de determinados acontecimientos y de su trasfondo. El doblaje español es gratuito y ya está disponible, con profesionales como Enrique Carmena entre las voces que participan en esta nueva versión, interpretando a algunos miembros de los Melenas Grises.

El tiempo que llega

La versión Enhanced sirve también de antesala para el primer paquete de contenido extra que está previsto para distribuirse dentro de unas semanas ‘Charting the Unknown’. Esta nueva aventura en Pywel ampliará especialmente su vertiente marítima, un territorio que hasta ahora apenas había tenido importancia dentro del juego y que permitirá conocer una faceta diferente de este enorme mundo abierto.

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Tráiler de Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown.

El contenido tampoco estará centrado exclusivamente en el mar, ya que incluirá nuevas historias repartidas por este vasto continente, entre ellas una presencia oscura en el desierto, viajes temporales y nuevos acontecimientos alejados de las zonas marítimas. De esta manera, ‘Charting the Unknown’ llegará después de varios meses de cambios acumulados y encontrará un juego bastante diferente al estrenado en marzo, con más contenidos, sistemas revisados, nuevas posibilidades y, ahora también, doblaje completo en castellano. Si estabas pensando en regresar a Pywel, motivos para hacerlo, ahora tienes de sobra.

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