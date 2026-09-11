Aunque ‘Grand Theft Auto’ (GTA) fue concebido en las entrañas de un estudio británico, buena parte del estilo narrativo de la franquicia se ha construido recurriendo a una sátira mordaz de la sociedad estadounidense, sus excesos, la televisión, publicidad, política o, durante los últimos años, internet y las redes sociales. ‘GTA 6’ mantendrá esa tendencia cuando se publique en PS5 y Xbox Series, aunque Rockstar Games ha explicado que su prolongado desarrollo ha obligado a seleccionar, con mucho cuidado, las referencias tomadas directamente de acontecimientos del mundo real.

¿Qué pasa en la calle?

Rockstar Games, se ha referido a este asunto durante una entrevista concedida al medio francés Trois Couleurs, donde explica que el estudio procura evitar alusiones relacionadas con un momento concreto, debido al tiempo necesario para convertir las escenas terminadas dentro del juego. Una situación puede resultar perfectamente vigente cuando comienza a escribirse y haber envejecido poco tiempo después. Además, pueden emplearse meses e incluso años en realizar la secuencia una vez completado el reparto, la grabación, captura y todo el trabajo necesario para incorporarla.

GTA 6: Rockstar explica por qué evita apoyarse demasiado en sucesos del mundo real. / Elsotanoperdido

Once años de desarrollo que condicionan la crítica social

Como ya sabíamos, Nelson incide en que el desarrollo de ‘GTA 6’ comenzó en 2015, aunque buena parte del equipo pasó a trabajar en el proyecto en 2018, tras el estreno de ‘Red Dead Redemption 2’. Es decir, con un periodo tan prolongado, los guionistas están obligados a valorar las referencias pensando a largo plazo y comprobar si conservarán su sentido cuando el público pueda encontrarlas finalmente dentro del juego. “Entre el momento en que escribimos, elegimos el reparto, grabamos e implementamos la idea, sea cual sea, puede dejar de funcionar o cambiar porque se vuelve obsoleta”, explica Nelson, insistiendo en que los responsables de guion intentan valorar si aquello que se estudia incorporar podrá resistir bien el paso de los años.

Rockstar seguirá retratando los excesos y comportamientos de la sociedad actual, porque los materiales publicados hasta ahora ya muestran numerosas referencias a redes sociales, vídeos virales, creadores de contenido y comportamientos característicos de internet, aunque la desarrolladora intenta que estos elementos formen parte de Leonida y de su historia, en lugar de depender de acontecimientos concretos cuya vigencia pueda caducar rápidamente. “Creo que siempre habrá cosas que satirizar, siempre podemos encontrar situaciones ridículas, pero debemos tener cuidado con aquello que elegimos”, explica el jefe de desarrollo.

GTA 6: Rockstar explica por qué evita apoyarse demasiado en sucesos del mundo real. / Elsotanovideojuegos

Ambientación propia

Todo indica que las referencias contemporáneas funcionarán esencialmente integradas en el contexto que rodea a los protagonistas, manteniendo el argumento centrado en Jason y Lucía, su entrada en el mundo criminal y la relación entre ambos. La desarrolladora ya ha dejado numerosos ejemplos de esa forma de caricaturizar la sociedad de nuestros días, especialmente mediante publicaciones ficticias en redes, retransmisiones, sucesos disparatados y personajes que convierten cualquier situación en contenido para internet. Sin embargo, el estudio ha preferido evitar referencias excesivamente concretas y apostar por comportamientos que continúen funcionando después de varios años.

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Planes de lanzamiento

El desarrollo de ‘GTA 6’ comenzó en 2015 y su estreno está confirmado para noviembre de 2026, de modo que habrá pasado alrededor de once años en producción cuando alcance las tiendas, un periodo tan largo que condiciona las referencias a la hora de decidir qué aspectos de la vida cotidiana terminan formando parte de su particular versión de Estados Unidos.