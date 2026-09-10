Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camping de lujo en CórdobaITVCines de verano CórdobaMantenimiento de colegiosCNI CeutaIncidencias en colegiosInicio de la Feria de BujalanceEntrevista | Niña PastoriEl tiempo en CórdobaNuevo curso escolarEstrés en la vuelta al coleAvispón asiáticoPremio de jubilación denegadoCondena por herenciaGentilicio romano de un pueblo de Córdoba
instagramlinkedin

Videojuegos Gratis

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Descubre todos los juegos que llegarán a los catálogos de PS Plus Extra y Premium en septiembre, con ocho títulos para ambos niveles y dos adicionales para Premium

Algunos de los juegos que estarán disponibles en este mes de septiembre con la suscripción a PS Plus.

Algunos de los juegos que estarán disponibles en este mes de septiembre con la suscripción a PS Plus. / Sony

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Yañez – Elsotanoperdido

Sony ha publicado la relación de juegos para PS4 y PS5 que se incorporarán durante septiembre a los catálogos de los planes Extra y Premium. En total se anuncian diez títulos, ocho destinados al Catálogo de juegos de ambos niveles de suscripción y dos incorporaciones reservadas para PlayStation Plus Premium que estarán disponibles desde el 15 de septiembre.

Para comenzar, ‘Ball x Pit’, ‘RuneScape: Dragonwilds’ y ‘WWE 2K26’ se acompañarán de producciones como, ‘Date Everything!’, ‘Slitterhead’, ‘Dungeons of Hinterberg’ y ‘Sniper Elite: Resistance’. Por su parte, la modalidad Premium recibe ‘Mega Man X Command Mission’ y ‘Metro Redux’. A continuación, repasamos todas las incorporaciones anunciadas para ambos planes.

Un video de YouTube titulado "The Show Takes Over - WWE 2K26".

PlayStation Plus Extra y Premium en septiembre de 2026:

‘RuneScape: Dragonwilds’ (PS5)

‘WWE 2K26’ (PS5)

‘Ball x Pit’ (PS5)

‘Date Everything!’ (PS5)

‘Slitterhead’ (PS5, PS4)

‘Ninja Gaiden: Ragebound’ (PS5, PS4)

‘Dungeons of Hinterberg’ (PS5, PS4)

‘Sniper Elite: Resistance’ (PS5, PS4)

PlayStation Plus Premium

‘Mega Man X Command Mission’ (PS5, PS4)

‘Metro Redux’ (PS4)

Noticias relacionadas

Tráiler del videojuego Metro Redux.

Los juegos mensuales de septiembre siguen disponibles

Antes de terminar, no está de más recordar que todavía se pueden reclamar los juegos mensuales del programa PlayStation Plus básico correspondientes a septiembre, entre los que se encuentran ‘Sniper Elite: Resistance’ para PS5 y PS4, ‘MLB The Show 26’ para PS5, ‘Wobbly Life’ para PS5 y PS4 y ‘Chained Echoes’ para PS4. Los cuatro permanecerán disponibles hasta el 5 de octubre.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
  4. Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones
  5. Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación de Córdoba medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio
  6. La firma cordobesa Silbon ficha a Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid, como nuevo embajador de su sastrería
  7. Así 'coloniza' Córdoba el avispón asiático: atacan colmenas, roban crías de otros nidos y aprovechan la comida para gatos
  8. El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

El PSOE de Córdoba exige a Bellido explicar por qué el Centro de Proceso de Datos municipal sigue en Gran Capitán siete años después

El PSOE de Córdoba exige a Bellido explicar por qué el Centro de Proceso de Datos municipal sigue en Gran Capitán siete años después

Hacemos Córdoba presentará una enmienda a la totalidad a las ordenanzas fiscales del PP

Hacemos Córdoba presentará una enmienda a la totalidad a las ordenanzas fiscales del PP

Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

La Policía Nacional de Córdoba presenta la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 601: fecha, recorrido y dorsal cero

La Policía Nacional de Córdoba presenta la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 601: fecha, recorrido y dorsal cero

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

Virulento incendio en la avenida del Aeropuerto

Virulento incendio en la avenida del Aeropuerto

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
Tracking Pixel Contents