Halloween: The Game recupera el espíritu de la película de John Carpenter en una intensa cacería multijugador

‘Halloween: The Game’ de IllFonic está disponible desde el pasado 4 de septiembre en acceso anticipado para los compradores de la edición Digital Deluxe y llegará al resto de usuarios el próximo 8 de septiembre. Se trata de un videojuego multijugador asimétrico que también incorpora un modo historia para un jugador dividido en seis capítulos que recrea los acontecimientos de la película original de 1978. Incluso en varios pasajes reproduce la obra de John Carpenter casi plano por plano, una fidelidad que convierte esta modalidad en todo un regalo para los seguidores de la película.

El modo historia sirve además para familiarizarnos con los poderes de Michael Myers, especialmente con habilidades como Salto de la Sombra, que intenta trasladar al videojuego esa capacidad del asesino para estar prácticamente en cualquier lugar sin que sus víctimas entiendan cómo ha llegado hasta allí. La habilidad permite introducirse en las sombras, desplazarse sin llamar la atención y aumentar considerablemente su velocidad de movimiento, aunque Michael no corre como los civiles y sigue dependiendo de las emboscadas y requiere sorprender a sus presas.

Halloween The Game. / .

Esta mecánica de Michael está bien resuelta, pero el juego incorpora muchos más ingredientes, como por ejemplo el sistema Sentido de Asesino, que le permite percibir el ruido generado por los civiles y seguir a sus posibles víctimas, mientras habilidades como Pulso de Detección o Apagón amplían sus posibilidades para encontrarlas, apagar fuentes de luz o alterar las restricciones. Michael dispone además de seis habilidades especiales diferentes, aunque únicamente podemos equipar tres en cada encuentro, de manera que su configuración puede adaptarse a distintas formas de jugar. Por el contrario, los habitantes de Haddonfield cuentan con atributos y capacidades características para intentar librarse de él.

Cómo civil, nuestras opciones son mucho más limitadas, porque podemos huir, llamar a la policía y encontrar posibles vías de escape, pero, aunque intentemos acabar con Michael mediante la violencia nunca podremos matarlo definitivamente. Como mucho podemos retrasarlo en su funesta labor, de modo que esconderse, pedir ayuda, reunir a otros vecinos y abandonar la zona serán nuestras principales bazas.

Donde vas a morir y matar

Para llevar a cabo la experiencia la fórmula ofrece cuatro escenarios multijugador, algunos inspirados directamente en lugares relacionados con la película y otros que se han diseñado para ampliar los dominios de Haddonfield, la localidad que se hizo célebre en el filme de 1978 y que se erige como el gran teatro de operaciones. Los civiles disponen de numerosos atuendos y opciones de personalización, además de estadísticas y rasgos propios. Michael Myers cuenta igualmente con distintos aspectos, tintes, armas iniciales y elementos cosméticos que se obtienen mediante la progresión y los retos.

Halloween The Game. / .

Dejamos para el final la violencia que aplica ‘Halloween: The Game’, y es que el juego es decididamente explícito en las ejecuciones. Una vez que alcancemos a nuestra víctima, la acorralemos o descubramos su escondite podremos agarrarla del cuello y acabar con ella con nuestras propias manos, con el arma que llevemos en ese momento o utilizando diferentes elementos del escenario. El juego reserva buena parte de su violencia para unas ejecuciones numerosas, explícitas y bastante crudas en algunos casos.

Las ejecuciones son numerosas y, en algunos casos, incluso inquietantes por la violencia con la que se representan. IllFonic tampoco intenta esconder esas impactantes representaciones con animaciones prolongadas, abundante sangre y ejecuciones que prolongan la tensión hasta el último segundo.

Halloween: The Game - Launch Trailer

Video de Halloween The Game en YouTube.

Conclusiones

‘Halloween: The Game’ es un videojuego que cualquier seguidor de las películas difícilmente habría imaginado con este grado de fidelidad y con la posibilidad de controlar directamente a Michael Myers. Para el resto de jugadores ofrece un multijugador asimétrico que encuentra buena parte de su atractivo al compartir sesión con amigos, perseguirse por Haddonfield e intentar sobrevivir a cada encuentro, con alternativas jugables y un enorme respeto por la película original.

Noticias relacionadas

IllFonic firma así el videojuego más salvaje para los aficionados, una adaptación especialmente fiel al material cinematográfico y consigue trasladar buena parte de la personalidad de Michael Myers al terreno interactivo, tanto por su manera de moverse como por la forma de acechar, sorprender y eliminar a sus víctimas. ‘Halloween: The Game’ se publica digitalmente el 8 de septiembre para PC, PS5 y Xbox Series.