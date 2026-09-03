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Rockstar Games

GTA 6 no siempre dejará cambiar libremente entre Jason y Lucia durante las misiones

Algunas misiones del título de Rockstar limitarán el cambio entre ambos personajes por motivos narrativos

Poco a poco se van sabiendo más cosas del nuevo GTA tan esperado por los consumidores.

Poco a poco se van sabiendo más cosas del nuevo GTA tan esperado por los consumidores. / Agencias

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

A medida que se acerca el lanzamiento de ‘Grand Theft Auto VI’, se van revelando nuevos detalles sobre su estructura. Ahora, desde Rockstar Games han concretado que, por motivos narrativos, los jugadores no siempre podrán alternar libremente entre los protagonistas Jason y Lucia durante las misiones.

El cambio de personaje dependerá de la situación

En una entrevista con el medio especializado Famitsu, Rob Nelson, uno de los directivos del estudio, explica que en algunos casos aún será posible alternar libremente entre ellos. Sin embargo, la posibilidad para hacerlo dependerá del momento de la historia y las condiciones establecidas para cada misión.

“A lo largo de la historia, habrá momentos en los que no podrás cambiar de personaje por algún motivo”, explica. Al mismo tiempo, advierte que por el contrario en otras muchas secuencias de ‘GTA 6’ esta posibilidad de cambiar el protagonista será más accesible, como sucederá en el mundo abierto, donde los jugadores podrán controlar al protagonista que prefieran.

Imágenes de los personajes principales del próximo lanzamiento de GTA6.

Imágenes de los personajes principales del próximo lanzamiento de GTA6. / Agencias

GTA 6 adoptará una estructura similar a la de su predecesor

El propio Nelson recalca que los jugadores que ya hayan pasado por ‘GTA V’ estarán familiarizados con el tipo de restricciones que impondrá ‘GTA VI’, ya que según el codirector de Rockstar Games, estas limitaciones se deben a la intención de mostrar ciertos momentos de la historia desde perspectivas específicas.

Como ejemplo, cita una de las primeras misiones del juego, donde si bien en la versión inicial era posible cambiar libremente entre protagonistas, en la versión que llegará a las tiendas, Jason será el personaje protagonista. Esto se debe a que su pasado en las fuerzas especiales hacía más natural que asumiera la iniciativa en ese tipo de situación. Como contrapartida, también menciona que, por ejemplo, la misión de ‘GTA 6’ mostrada al final del vídeo extendido publicado en Netflix permitirá cambiar libremente entre personajes. Sin embargo, esta posibilidad no se mostró de forma explícita debido al montaje cinematográfico utilizado para producir el vídeo.

Noticias relacionadas

Un video de YouTube que muestra un vistazo extendido de Grand Theft Auto VI.

Lo más visto en Netflix

Rockstar Games todavía no ha detallado por completo cómo funcionarán estas restricciones en todas las misiones de ‘GTA VI’, aunque ya sabemos que el cambio entre Jason y Lucia dependerá de la situación y del momento narrativo. Mientras esperamos a su estreno el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series, la expectación sigue creciendo como demuestra el vídeo extendido de ‘Grand Theft Auto VI’ publicado en Netflix el pasado 27 de agosto, que acumuló 31,1 millones de reproducciones durante sus primeros cuatro días y alcanzó el primer puesto semanal en 87 de los 93 países de la plataforma superando series, películas y documentales.

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