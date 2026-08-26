Gamescom 2026, resumen de todos los juegos y vídeos de la noche inaugural

Geoff Keighley volvió a ejercer de maestro de ceremonias entre las grandes citas anuales de la industria después del Summer Game Fest celebrado en junio. Opening Night Live se adelantó un día al inicio oficial de Gamescom 2026, que se celebra del 26 al 30 de agosto, con una retransmisión precedida por media hora de pre-show repleta de anuncios, fechas, nuevas secuencias de juego y proyectos desconocidos hasta ahora.

Un pre-show de gusanos y soulslike

La previa comenzó recuperando una franquicia con más de tres décadas de historia con la presentación de ‘Worms: Galactic Tactics’, entrega desarrollada por Absolutely Games cuyo lanzamiento está previsto para 2027 en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC. El juego reemplaza los enfrentamientos laterales tradicionales por combates tácticos con perspectiva cenital y claras similitudes con fórmulas como la de ‘XCOM’, al tiempo que el tráiler sirvió para confirmar que Team17 tiene además una nueva entrega canónica de ‘Worms’ en desarrollo, todavía sin título ni fecha.

A continuación, fue el turno de ‘Train Sim World 7’, cuyo debut se ha previsto para el 15 de septiembre, seguido por ‘RollerCoaster Tycoon: Wonderworks’, nueva entrega de gestión de parques que iniciará próximamente su acceso anticipado en Steam. ‘Aniimo’ confirmó su estreno mundial para el 16 de septiembre en PC y consolas, mientras ‘Genigods: Nezha’ mostró nuevas secuencias de su acción inspirada en la mitología china. ‘Perceptum’ presentó su propuesta de terror en primera persona cuya llegada se espera en la primavera de 2027. También se reservó un breve espacio para ‘Acornia: Mirror Worlds’, aventura protagonizada por una ardilla que se publicará en 2027, y para ‘Valor Mortis’, un soulslike en primera persona que llegará el 13 de octubre.

Capcom aprovechó la previa para anunciar una ampliación de la demo de ‘Onimusha: Way of the Sword’ que integra una nueva zona y un duelo adicional a la espera del juego completo, que llegará el 4 de septiembre de 2026, después de que la compañía japonesa adelantara tres semanas el estreno inicialmente anunciado para el día 25. El cierre del pre-show correspondió a ‘Mariachi Legends’, metroidvania ambientado en México cuyo lanzamiento quedó fijado para el 27 de abril de 2027.

La gala abre con Rainbow Six cambiando de género

Con el comienzo oficial de Opening Night Live, HoYoverse presentó ‘Nodus Fall’, un juego de acción cooperativa, muy distante de la estética anime que define producciones como ‘Genshin Impact’ o ‘Honkai: Star Rail’. Su mundo de fantasía apuesta por criaturas gigantescas, dragones y combates cooperativos entre varios jugadores que inevitablemente recuerdan a la franquicia ‘Monster Hunter’.

Ubisoft tomó inmediatamente el relevo con ‘Tom Clancy’s Rainbow Six: Tactics’, que propone una reinterpretación de la licencia a partir de combates tácticos por turnos, perspectiva cenital y escuadrones de hasta cuatro operadores. El jugador ocupará el puesto de Six y gestionará tanto la preparación de las operaciones como su ejecución, incluida la destrucción de paredes y mecánicas propias de la licencia. Su lanzamiento está previsto para 2027 en PS5, Xbox Series y PC.

Microsoft tomó después el relevo con ‘Gears of War: E-Day’ con una nueva muestra de su campaña, donde Marcus Fenix y Dom Santiago afrontan la irrupción Locust. El nuevo material muestra además a una figura de alto rango del ejército Locust, mientras deja algunas muestras del tono oscuro que rodeará esta historia anterior a los acontecimientos del primer ‘Gears of War’.

Ananta anuncia planes y Crimson Desert se renueva

‘Ananta’ regresó con un nuevo tráiler que profundiza en su trama, al tiempo que aprovechó para anunciar una información que todavía permanecía pendiente, ya que el RPG urbano gratuito de NetEase Games estará disponible en todo el mundo desde el 15 de enero de 2027 en PS5, PC, iOS y Android, con contenidos como una nueva ciudad inspirada en Shanghái y Hangzhou, vehículos adicionales y nuevas posibilidades para su sistema de combate.

Konami entró en escena inmediatamente después con ‘Silent Hill: Townfall’, que recupera su inquietante ambientación escocesa con un nuevo tráiler y mantuvo su fecha de lanzamiento para el 24 de septiembre de 2026 en PS5 y PC. ‘Resonance: A Plague Tale Legacy’ tomó el relevo con un montaje acompañado por ‘Enjoy the Silence’, mientras ‘Sea of Remnants’ dedicó buena parte del tráiler a los enfrentamientos navales, actividades piratas y su estructura free-to-play, todavía sin fecha anunciada.

Pearl Abyss presentó después ‘Crimson Desert Enhanced’, una actualización gratuita para los propietarios del juego original, con nuevas cinemáticas y diálogos destinados a desarrollar varios pasajes de la historia, además de doblaje en español, francés, alemán, japonés y portugués de Brasil y textos en árabe.

‘Tides of Annihilation’ regresó acto seguido con un tráiler que desarrolla principalmente su argumento, además de presentar a Angela Sant’Albano como nueva voz de Gwendolyn en sustitución de Jennifer English. La actriz, que interpreta a Grace Ashcroft en ‘Resident Evil Requiem’, acompañará con su trabajo al personaje principal de esta aventura inspirada en las leyendas artúricas.

También hubo presencia italiana con Alessandro Durando y Unrelated Studio, responsables de presentar ‘Lofsöng’, aventura sin diálogos ambientada en un mundo de arquitectura brutalista donde un niño viaja acompañado por una criatura de origami capaz de cambiar de forma.

El regreso de Exodus y el nuevo PUBG

Capcom regresó con ‘Mega Man: Dual Override’ y enseñó nuevas secuencias de juego protagonizadas por Mega Man y Proto Man, además de presentar a Twinkle Girl y diferentes usos para los Custom Chips y el sistema Override. El juego mantiene su lanzamiento previsto para 2027, mientras ‘Pragmata’ recibirá contenido cosmético inspirado en el bombardero azul.

Ubisoft recuperó ‘Rayman Legends Retold’ con la presentación de un nivel musical construido al ritmo de ‘Macarena’, antes de que Krafton presentara ‘PUBG: DED.NET’, shooter multijugador ambientado en unos Estados Unidos pasados por el filtro de mediados de los noventa y con vehículos, armas y una beta prevista próximamente.

‘Once Human’ aprovechó su breve paso por la gala para anunciar su disponibilidad inmediata en consolas, mientras Remedy ofreció nuevas imágenes de ‘Control Resonant’, protagonizado por Dylan Faden y previsto para el 24 de septiembre. ‘The Blood of Dawnwalker’ llegó inmediatamente después con un tráiler centrado en la historia antes de su estreno del 3 de septiembre en PC, PS5 y Xbox Series.

‘Game of Thrones: War for Westeros’ continuó la sucesión de anuncios con su juego de estrategia en tiempo real ambientado en el universo televisivo de HBO, seguido de ‘DUST: Origins’, shooter isométrico de los responsables de ‘Darksiders Genesis’ situado en una prisión futurista poblada por criaturas nada amistosas.

‘Exodus’ regresó con Jun Aslan y Salt, el peculiar pulpo Awakened que combate a bordo de un mecha, y confirmó además el 7 de abril de 2027 como fecha de lanzamiento. ‘Warlock: Dungeons & Dragons’ enseñó una versión alfa de su aventura de acción en tercera persona y ‘1001 Threads of Mizan’ presentó sus combates cooperativos inspirados en relatos y criaturas de tradición oriental.

‘Silver Palace’, por su parte, reveló nuevas secuencias de su RPG gratuito ambientado en una interpretación fantástica de la época victoriana, al tiempo que sus responsables anunciaron ‘House of Greed’, un modo multijugador actualmente en desarrollo con una ambientación cercana al terror.

Snoop Dogg se alía con Hitman

Después de una breve presencia de ‘Monster Hunter Outlanders’, 4A Games llevó ‘Metro 2039’ al escenario de Colonia y mostró nuevas secuencias de su campaña para un jugador. El equipo ucraniano aprovechó la presentación para hablar de su desarrollo y confirmó que la nueva entrega llegará en febrero de 2027.

IO Interactive cambió inmediatamente el tono con ‘Hitman World of Assassination’ y ‘The Herbalist’, nuevo objetivo escurridizo interpretado por Snoop Dogg. La misión estará disponible gratuitamente entre el 27 de agosto y el 26 de septiembre de 2026, tanto para propietarios del juego como mediante la demo gratuita.

NC presentó después un nuevo tráiler de ‘Aion 2’ y confirmó su lanzamiento para PC el 5 de octubre, con acceso anticipado a partir del 30 de septiembre para los compradores del Founder’s Pack. Paradox enseñó posteriormente ‘Afterworld’, su nueva propuesta de estrategia postapocalíptica, mientras HoYoverse recordó que ‘Petit Planet’ tiene previsto estrenarse durante el invierno de 2026.

‘Aliens: Fireteam Elite 2’ y ‘1666: Amsterdam’ pasaron rápidamente por la retransmisión con motivo de su disponibilidad, seguidos de ‘Showa American Story’, que volvió a enseñar su disparatada mezcla de zombis, acción y cultura estadounidense reinterpretada sin anunciar todavía una fecha.

Stage Tour recoge el testigo de Guitar Hero y Path of Exile 2 fija su versión 1.0

‘Road Kings’ abrió el siguiente tramo de la gala y confirmó su estreno el 11 de marzo de 2027, antes de que ‘Stage Tour’ reclamara el protagonismo. La producción de RedOctane Games llegará el 10 de diciembre de 2026 con más de 90 canciones licenciadas, guitarras, batería, micrófono, juego cooperativo local y en línea y compatibilidad con PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

SEGA regresó con ‘Crazy Taxi: World Tour’, que reveló sus modos multijugador a la vez que enseñó nuevas carreras y situaciones disparatadas, mientras Saber Interactive mostró ‘Turok: Origins’, su shooter contra dinosaurios que permitirá alternar primera y tercera persona, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2027. ‘Gravhounds’ apostó después por la cooperación y los perros antropomorfos armados frente a oleadas alienígenas.

Paradox e Iceflake Studios anunciaron ‘LEGO Skylines’, un juego de construcción de ciudades basado en piezas de LEGO todavía sin fecha, seguido por ‘Transport Fever 3’, previsto para el 29 de septiembre. Behaviour Interactive presentó posteriormente ‘Exterminauts’, shooter cooperativo PvE para tres jugadores en el que varios trabajadores equipados con herramientas industriales deben limpiar instalaciones infestadas por criaturas alienígenas y salir con vida del encargo.

‘Path of Exile 2’ confirmó después la incorporación del Duelista y las espadas antes de anunciar que la versión 1.0 se publicará el 11 de diciembre de 2026 y supondrá el estreno definitivo del juego como free-to-play. La sucesión continuó con ‘Heroes of Might and Magic III Remake’, recuperación del clásico de estrategia con gráficos renovados y varias modificaciones sobre la obra original.

Mundos ciberpunk y conejos guerreros

‘No Law’, el proyecto de Neon Giant tras el éxito de ‘The Ascent’, mostró nuevas secuencias de su acción en primera persona, ambientada en un mundo ciberpunk, y mantiene su lanzamiento previsto para 2027. ‘Project Zeta’ tuvo una breve presencia con su acción multijugador, antes de que NC recuperara ‘Cinder City’, shooter futurista en tercera persona.

La misma compañía presentó además ‘Like or Die’, anunciado en un primer momento como ‘Project Bonfire’, mientras Frictional Games reveló ‘Ontos’, una aventura espacial de los responsables de ‘SOMA’ situada en unas instalaciones científicas donde los experimentos parecen haber terminado de la peor manera posible.

Daniel Mullins llevó a Colonia ‘Pony Island 2: Panda Circus’, nueva producción del creador de ‘Inscryption’, que vuelve a mezclar distintos géneros y tiene previsto estrenarse en 2027. A continuación, TiGames presentó ‘Zoopunk’, precuela de ‘F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch’ convertida en una aventura de acción tridimensional protagonizada por animales antropomórficos.

A renglón seguido y sin descanso, ‘There Are No Ghosts at the Grand’ confirmó su acceso anticipado para diciembre, ‘Roco Kingdom’ enseñó un breve avance de su propuesta de captura de criaturas, ‘The Defiant’ mostró nuevas imágenes de su FPS para un jugador y ‘Tarae: The Unbound’ dejó una pequeña muestra de su RPG de acción. El tramo concluyó con ‘Like or Die’ y su planteamiento competitivo por equipos.

Final Fantasy VII Revelation y el regreso de Geralt

Naoki Hamaguchi subió al escenario durante los minutos finales para presentar un nuevo tráiler de ‘Final Fantasy VII Revelation’, tercera y definitiva entrega del proyecto remake iniciado por Square Enix. El vídeo reservó buena parte de sus imágenes a las Armas, volvió a mostrar a Cloud, Tifa, Barret, Cid y Vincent y enseñó nuevas secuencias a bordo de la Highwind. El juego mantiene su estreno mundial para la primavera de 2027 en PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series y PC.

CD Projekt RED se reservó los últimos minutos de Opening Night Live para dar a conocer ‘The Witcher 3: Wild Hunt Remastered’, una actualización gratuita para propietarios del juego que estará disponible el 29 de septiembre de 2026 con texturas y renderizado renovados, cambios en la interfaz, modificaciones del combate, nuevos remates y una revisión del sistema de habilidades.

Noticias relacionadas

Finalmente llegó ‘The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past’, expansión que devolverá a Geralt a una nueva región durante 2027. El tráiler mostró nuevas criaturas, escenarios y una cadena que podrá emplearse para atacar y atraer enemigos, aunque CD Projekt RED mantiene por ahora sin concretar el día de estreno.