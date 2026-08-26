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Gamescom 2026: El galáctico Exodus pone fecha a su lanzamiento durante la Opening Night Live

El tráiler también presenta a Salt, un singular pulpo que nos acompañará en la aventura y ofrece nuevas secuencias de combate de este RPG de ciencia ficción

Exodus.

Exodus.

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Carlos de Ayala – Elsotanoperdido

Durante la Opening Night Live de gamescom 2026, ‘Exodus’, el RPG de acción que anticipa una intensa epopeya entre viajes estelares y batallas a lo largo y ancho del Cúmulo de Centauri, ha anunciado su fecha de lanzamiento para PC, PS5 y Xbox Series X|S. Concretamente, durante la gala presentada por Geoff Keighley, Archetype Entertainment ha confirmado que su aventura de ciencia ficción llegará a todo el mundo el 7 de abril de 2027.

Un viaje por el Cúmulo de Centauri

Los extensos materiales de juego que se han publicado durante los últimos meses permiten conocer buena parte de la propuesta de ‘Exodus’, desarrollada por un estudio de Austin dirigido por veteranos procedentes de BioWare, 343 Industries, Electronic Arts y Naughty Dog. La aventura nos lleva a través del Cúmulo de Centauri para seguir las hazañas de Jun Aslan, un recuperador de restos convertido en Itinerante que termina implicado en una misión de altísimo riesgo mientras recorre antiguos mundos y ruinas en compañía de su tripulación.

Exodus.

Exodus. / Cedida

Entre las escenas cinemáticas y de juego que se alternan en su nuevo vídeo, el equipo concede especial protagonismo a Salt, un pulpo Esclarecido, mercenaria y cazarrecompensas, que termina uniendo fuerzas con Jun. A los mandos de un traje mecánico especializado, esta peculiar compañera domina el tiro de larga distancia, ejecuta rápidas maniobras evasivas y puede desplegar cortinas de humo similares a la tinta para confundir a sus adversarios.

A todo ello se suman las alineaciones morales de Paladín e Inmortal, directamente relacionadas con las elecciones tomadas por el jugador y con el desarrollo de Jun. Por tanto, el camino escogido determinará las habilidades que podrán mejorarse y la evolución de determinados poderes, mientras algunas actuaciones también repercuten en las relaciones con los integrantes de la tripulación y pueden tener consecuencias mucho tiempo después.

Ocho brazos y un rifle de francotirador

El sistema de combate de ‘Exodus’ combina las habilidades de Jun y sus compañeros con un conjunto de armas y herramientas vinculadas a la tecnología de los Itinerantes. Entre ellas figuran el Reciclador, capaz de adoptar distintas configuraciones para responder a enfrentamientos a diferentes distancias, y el Guantelete, que evoluciona mediante tecnología alienígena recuperada durante las expediciones y permite adquirir capacidades ofensivas y de desplazamiento. Además, hay espacio para el sigilo, apoyado en recursos como la Precognición, utilizada para identificar la posición de los enemigos, el Scramble Cloak para desplazarse sin ser detectado o el modo Spectre del Reciclador, preparado para realizar disparos discretos.

Exodus.

Exodus. / Cedida

Los Esclarecidos forman parte de la sociedad

Los materiales publicados por Archetype también profundizan en los Esclarecidos, animales altamente inteligentes integrados en numerosos ámbitos de la sociedad. Fruto de la cibernética y la bioingeniería, pueden hablar, pensar y convivir con los humanos, además de ejercer funciones como comerciantes, soldados o médicos. Salt pertenece precisamente a este grupo y ejemplifica la convivencia entre la humanidad y estas especies modificadas.

EXODUS – Fecha Lanzamiento

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La dilatación temporal constituye, por su parte, uno de los pilares narrativos de ‘Exodus’ y acompaña inevitablemente los desplazamientos interestelares de los Itinerantes. Cuando Jun viaja a velocidades próximas a la de la luz, para él pueden transcurrir únicamente días o semanas mientras en los lugares abandonados pasan años o incluso décadas, de manera que sus expediciones también implican regresar a mundos transformados y encontrarse con las consecuencias acumuladas durante su ausencia. Este fenómeno responde a una ley física inmutable dentro del universo del juego y el jugador no dispone de habilidades ni tecnología capaces de detenerlo o modificarlo.

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