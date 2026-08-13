¿De quién es ahora realmente Electronic Arts? Así se reparte el control del gigante del videojuego

Electronic Arts lleva más de cuatro décadas formando parte de la industria del videojuego y durante ese tiempo ha pasado por etapas muy distintas donde han coexistido éxitos enormes, tropiezos, compras de estudios y varias generaciones de directivos. Pero es ahora cuando afronta su transformación más profunda, ya que desde el 4 de agosto de 2026 no cotiza en bolsa y pertenece a un grupo privado encabezado de manera abrumadora por el fondo soberano de Arabia Saudí. Para entender cómo una empresa nacida en California ha terminado en esta situación, conviene regresar primero a sus orígenes.

Una nueva forma de entender el videojuego

Electronic Arts fue fundada en 1982 por Trip Hawkins, antiguo empleado de Apple, junto a un pequeño grupo de profesionales que comenzaron la aventura empresarial bajo el nombre de Amazin' Software antes de adoptar la denominación Electronic Arts. La compañía defendía entonces que los diseñadores y programadores debían recibir un reconocimiento parecido al de los autores de otras disciplinas creativas, incluso en la presentación de los juegos y sus créditos.

Aquella filosofía inicial fue dando paso a una empresa cada vez mayor y ya durante los años noventa, bajo la dirección de Larry Probst, EA amplió considerablemente su catálogo internacional convirtiendo los simuladores deportivos en uno de sus grandes pilares. Probst ejerció como consejero delegado entre 1991 y 2007, John Riccitiello tomó el relevo ese mismo año y permaneció hasta marzo de 2013, tras lo cual Larry Probst asumió temporalmente la dirección antes del nombramiento de Andrew Wilson en septiembre de ese mismo año.

Electronic Arts. / .

Grandes juegos, grandes estudios y algunos fracasos

Con todo, la historia de EA resulta difícil de separar de franquicias como ‘Madden NFL’, ‘FIFA’, actualmente ‘EA Sports FC’, ‘Need for Speed’, ‘Los Sims’, ‘Battlefield’, ‘Mass Effect’, ‘Dragon Age’, ‘Titanfall’ o ‘Apex Legends’. El catálogo de EA también creció mediante la compra de estudios como Maxis, incorporada en 1997, DICE, integrada en 2006, BioWare y Pandemic, cuya adquisición se anunció en 2007 y se completó en enero de 2008, y Respawn, que pasó a formar parte de la compañía en 2017.

Ese crecimiento también tuvo episodios complicados, como el de ‘Anthem’, que llevó a BioWare a preparar una profunda reconstrucción tras su estreno antes de abandonar esos planes en 2021, mientras los servidores permanecieron operativos hasta su cierre definitivo en enero de 2026. La compañía ha pasado además por cierres de equipos, reestructuraciones y lanzamientos que quedaron muy por debajo de las aspiraciones de la empresa, la vertiente menos amable de una compañía acostumbrada a manejar producciones de enorme tamaño.

Modelos y formatos anuales

EA también ayudó a extender un modelo deportivo apoyado en entregas anuales, licencias oficiales y acuerdos continuados con grandes competiciones, clubes y deportistas. Posteriormente, propuestas como Ultimate Team permitieron prolongar los ingresos de cada juego mediante contenidos y compras realizadas tras su lanzamiento. Por ejemplo, durante el ejercicio fiscal de 2026, los servicios en vivo y el resto del negocio digital aportaron el 71% de los ingresos netos de EA, mientras las compras realizadas dentro de Ultimate Team mantuvieron una presencia importante en sus cuentas.

Por esa razón, la compra de Electronic Arts implica hacerse con mucho más que sus estudios, pues incluye franquicias con millones de jugadores, acuerdos deportivos, tecnología propia y negocios capaces de generar ingresos durante años.

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La adquisición se anunció el 29 de septiembre de 2025 mediante una oferta de 210 dólares en efectivo por acción, presentada por PIF, Silver Lake y Affinity Partners y valorada en aproximadamente 55.000 millones de dólares. PIF ya era propietario del 9,9% de EA y trasladó esa participación a la nueva sociedad, mientras la financiación anunciada contemplaba unos 36.000 millones de dólares de capital y 20.000 millones de deuda comprometida, de los cuales se esperaba utilizar alrededor de 18.000 millones en el momento del cierre. Los accionistas aprobaron la venta en diciembre de 2025 y la Comisión Europea autorizó la adquisición el 22 de julio de 2026, antes de que la operación terminara de cerrarse el 4 de agosto de 2026. Las acciones dejaron de negociarse en Nasdaq y EA pasó a ser una empresa privada. El cierre también supuso la salida de siete miembros del anterior consejo de administración.

Entonces, ¿de quién es realmente EA?

Formalmente, Electronic Arts queda constituida como filial íntegramente propiedad de Oak-Eagle AcquireCo, sociedad participada indirectamente por PIF, Silver Lake y Affinity Partners. La distribución de las participaciones, sin embargo, es muy desigual entre los tres propietarios. PIF posee aproximadamente el 93,4%, Silver Lake mantiene alrededor del 5,5% y Affinity Partners conserva cerca del 1,1%. La documentación presentada ante la Comisión Europea concreta aún más la situación y establece que PIF ejerce el control exclusivo de EA, mientras Affinity Partners y Silver Lake mantienen participaciones minoritarias sin control. Silver Lake es una firma estadounidense especializada en inversiones tecnológicas, mientras Affinity Partners, fundada en 2021 por Jared Kushner, tiene su sede en Miami.

Eso no significa que desde Riad se diseñen los próximos ‘Battlefield’ o ‘The Sims’, ya que, por el momento, la gestión continúa bajo Andrew Wilson, aunque el propietario mayoritario dispone ahora de una capacidad muy superior para orientar el rumbo empresarial a largo plazo.

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¿Qué harán sus nuevos dueños?

Todavía es pronto para saber cómo evolucionará EA bajo el mando de sus nuevos propietarios, aunque la deuda asumida para financiar la compra podría aumentar la presión por mantener los negocios más rentables y asegurar una generación estable de caja, al tiempo que PIF ha situado el entretenimiento, los videojuegos y el deporte entre sus principales áreas de inversión.

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Silver Lake también ha expresado su intención de invertir en el crecimiento de EA y ha mencionado expresamente las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para el desarrollo de videojuegos y la experiencia de los jugadores, aunque por ahora no existen planes concretos que permitan anticipar cómo repercutirá esta nueva etapa en franquicias como ‘EA Sports FC’, ‘Madden NFL’, ‘Battlefield’, ‘Los Sims’ o ‘Apex Legends’.