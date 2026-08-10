Riftbound convierte Barcelona en un territorio más de Runeterra durante tres días

‘Riftbound’ prepara una cita importante en La Fira de Barcelona, que recibirá del 21 al 23 de agosto uno de los Regional Qualifiers europeos del juego de cartas de Riot Games, un torneo que reunirá durante tres jornadas a algunos de los mejores especialistas del continente y llegará acompañado de actividades para el público, aunque las entradas presenciales se agotaron apenas unos minutos después de ponerse a disposición de los interesados.

Buena parte de las expectativas están puestas en Pedro Bañeres, 'Squirtle', el madrileño de 25 años considerado actualmente como uno de los mejores jugadores del mundo, que se planta en Barcelona después de imponerse de manera consecutiva en los Regional Qualifiers celebrados en Lille y Utrecht. El torneo catalán le ofrece ahora la posibilidad de conquistar su tercer triunfo consecutivo en Europa y prolongar una racha que le ha situado entre los grandes nombres del circuito internacional.

Barcelona recibe una nueva parada del circuito competitivo

Riot Games ha desarrollado alrededor de ‘Riftbound’ una competición internacional inspirada en la experiencia acumulada durante años mediante títulos como ‘League of Legends’ y’ Valorant’. Los Regional Qualifiers constituyen una de las principales vías de acceso a los grandes torneos internacionales y reúnen a jugadores procedentes de diferentes países en citas abiertas que permiten avanzar hacia los campeonatos continentales.

Riftbound convierte Barcelona en un territorio más de Runeterra. / .

El torneo de Barcelona servirá además para ver en competición Vendetta, la nueva expansión del juego, durante tres días en los que los participantes tratarán de avanzar posiciones dentro de un circuito que continuará creciendo durante los próximos meses.

Michael Sherman, director de Esports Product Management, ha explicado que la respuesta ha superado las previsiones y ha señalado Barcelona como una ciudad especialmente apropiada para celebrar este Regional Qualifier, poco después de que la compañía presentó sus planes competitivos para 2027.

Una buena bolsa

El torneo repartirá 25.000 dólares en premios, de los cuales 6.000 corresponderán al vencedor, mientras que los jugadores situados entre los 64 primeros obtendrán acceso a un Regional Championship. Los participantes que consigan invitaciones mediante varios Regional Qualifiers podrán competir tanto en el campeonato europeo como en el norteamericano.

El European Regional Championship se disputará del 6 al 8 de noviembre en Stuttgart, Alemania, mientras que el torneo de Norteamérica formará parte del Festival de la Convergencia, previsto del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas. China contará igualmente con su propio Regional Championship para 256 participantes, aunque Riot Games todavía no ha comunicado su sede ni la fecha de celebración.

Los ocho mejores jugadores de cada Regional Championship recibirán una invitación para competir en el primer Campeonato Mundial, donde se reunirán los nombres que hayan sobresalido durante la temporada internacional.

Riftbound convierte Barcelona en un territorio más de Runeterra. / .

También se podrá seguir por internet

El Regional Qualifier de Barcelona contará con accesos dirigidos tanto a competidores como a asistentes interesados en las actividades paralelas organizadas durante el evento, entre ellas encuentros con creadores de contenido y cosplayers, demostraciones para aprender a jugar, una exposición dedicada a cartas poco comunes y piezas especiales, además de un espacio destinado a productos oficiales.

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Aunque las entradas presenciales se agotaron en cuestión de minutos, el torneo podrá seguirse en directo mediante la retransmisión oficial de ‘Riftbound’, junto a emisiones compartidas por distintos creadores de contenido, donde se ofrecerán los enfrentamientos del torneo, entrevistas y las rondas definitivas que permitirán conocer al vencedor de Barcelona.