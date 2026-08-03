Marvel Tōkon saca los puños con la ciudad de Nueva York bajo amenaza

Aquí estamos de nuevo para repasar los estrenos de la semana en el sector del ocio electrónico. Entre el 3 y el 7 de agosto llegarán nuevos títulos a PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Mac, Nintendo Switch y Switch 2, con una selección en la que conviven rol de acción, lucha, supervivencia, gestión, cooperación en línea y varias producciones independientes procedentes de los rincones más peculiares de PC.

El martes se publica ‘Beast of Reincarnation’, un RPG de acción de Game Freak ambientado en el Japón del año 4026, donde Emma lucha con una katana en tiempo real mientras dirige las técnicas de su compañero canino Koo mediante un sistema de órdenes. El jueves es cuando se publica ‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’, un juego de lucha 2D desarrollado por Arc System Works que reúne equipos de cuatro personajes y permite combinar relevos, apoyos y ataques conjuntos durante los combates.

Nuestro trío de elegidos cierra con ‘The Division Resurgence’, que amplía su oferta multiplataforma en PC mediante la llegada gratuita a Steam, con progreso compartido con las versiones de iOS y Android. Junto a ellos llegan producciones como ‘Big Walk’, ‘Montabi’ e ‘IRON NEST: Heavy Turret Simulator’, entre muchas más. A continuación, puedes consultar la selección de juegos con sus correspondientes plataformas y fechas.

Lunes 3 de agosto de 2026:

‘Anomaly President’ (PC, acceso anticipado)

Martes 4 de agosto de 2026:

‘Big Walk’ (PC, Mac, PS5, Switch 2)

‘Korea. IL-2 Series’ (PC)

‘Liquidation’ (PC, acceso anticipado)

‘HellSlave II: Judgment of the Archon’ (PC)

‘Kill The Shadow’ (PC)

‘Beast of Reincarnation’ (PS5, Xbox Series X|S, PC)

‘Beast of Reincarnation’ es un RPG de acción desarrollado por Game Freak, el estudio responsable de la serie ‘Pokémon’, cuya historia transcurre en un Japón devastado del año 4026 mientras sigue a Emma, una joven repudiada por estar contaminada por una extraña plaga, junto a Koo, un perro afectado por esa misma corrupción. El sistema de combate mezcla los ataques con katana de Emma en tiempo real y las técnicas de Koo, activadas mediante órdenes que reducen temporalmente la velocidad de la acción.

Miércoles 5 de agosto de 2026:

‘Akatori’ (PC)

‘Fields of Mistria’ (PC, versión 1.0)

‘The Division Resurgence’ (PC, estreno en Steam)

‘The Division Resurgence’ traslada la fórmula de disparos, saqueo y progresión de la serie a un juego gratuito ambientado en una Nueva York devastada por el brote. El jugador controla a un agente de la División y avanza por una historia canónica con misiones en solitario o en modo cooperativo, combates basados en coberturas, equipamiento con distintas propiedades y especializaciones que permiten asumir funciones ofensivas, defensivas o de apoyo. Su publicación en Steam se produce después del acceso anticipado ofrecido mediante Ubisoft Connect, mientras que la edición de PC permite jugar con usuarios de iOS y Android, además de conservar el progreso entre dispositivos mediante una misma cuenta de Ubisoft Connect.

Jueves 6 de agosto de 2026:

‘Doloc Town’ (PC, versión 1.0)

‘Montabi’ (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2)

‘ReStory: Chill Electronics Repairs’ (PC)

‘IRON NEST: Heavy Turret Simulator’ (PC)

‘Approximately Up’ (PC)

‘Sovereign Tower’ (PC)

‘MARVEL Tōkon: Fighting Souls’ (PS5, PC)

‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’ reúne a varios personajes del Universo Marvel en un juego de lucha 2D desarrollado por Arc System Works junto a PlayStation Studios. El proyecto emplea héroes y villanos como Spider-Man, Iron Man, Doctor Doom, Storm, Star-Lord, Ms. Marvel y Ghost Rider al estilo habitual del estudio japonés, conocido por la rapidez de sus combates, las animaciones cercanas al anime y los ataques especiales que ocupan buena parte de la pantalla. Los equipos están formados por cuatro integrantes y permiten combinar relevos, intervenciones de apoyo y ataques coordinados.

Viernes 7 de agosto de 2026:

‘Expeditions: Samurai’ (PC, acceso anticipado)

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Marvel puede llevarse buena parte de las novedades

Si ‘Marvel Tōkon: Fighting Souls’ arranca con buen pie, puede reunir a muchísimos jugadores, como ya ocurrió con otros juegos de lucha protagonizados por personajes de Marvel. La combinación de conocidos héroes y villanos con la experiencia de Arc System Works le da motivos para mantenerse activo durante meses, aunque antes tendrá que demostrar que sus combates 4v4 son fáciles de entender para los recién llegados y suficientemente complejos para conservar el interés de los jugadores con más experiencia.