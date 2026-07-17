El crimen se viste de arte en GTA Online con El Golpe al Kortz Center

En Rockstar Games están dispuestos a mantener ocupados a los jugadores de ‘GTA Online’ mediante una nueva y amplia actualización gratuita que bajo la denominación “El Golpe al Kortz Center” propone una gran operación delictiva para amenizar la temporada estival en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Esta vez, el objetivo pasa por sustraer varias obras de arte de uno de los recintos culturales más conocidos de Los Santos.

A grandes rasgos la expansión recupera la fórmula clásica de los grandes atracos del multijugador de Rockstar. Primero habrá que adquirir un estudio de arte que servirá como centro de operaciones y, después, preparar la infiltración, reunir el equipo necesario y asumir los imprevistos habituales. Todo ello forma parte de una expansión que puedes encontrar sin coste alguno. Ahora que estamos en situación, ha llegado el momento de entrar en el museo.

Un golpe de uno a cuatro jugadores

Para organizar la operación como líder es obligatorio disponer de una Mansión y comprar el estudio de arte por 4.700.000 GTA$, (antes de posibles descuentos), aunque estos requisitos no se aplican a los participantes invitados, que pueden sumarse al equipo sin poseer ninguna de las dos propiedades porque ‘El Golpe al Kortz Center’ admite entre uno y cuatro jugadores. Por tanto, completarlo sin compañía es posible, aunque formar un grupo aumenta la capacidad para llevarse obras y permite acceder a una sala adicional que permanece cerrada durante las partidas individuales. Además, siempre resulta más divertido delinquir (virtualmente) en compañía.

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Pero vamos al asunto, que cuenta con Raf De Angelis como coordinador y Yong-Rae como responsable de preparar las falsificaciones. Ambos colaborarán con el equipo para entrar en el centro cultural más prestigioso de Los Santos y hacerse con varias piezas de la colección Albert Crisp, compuesta por antigüedades y trabajos de grandes maestros contemporáneos.

Primero se estudia el museo

Para lograr tal hazaña, los chicos de Rockstar recuperan las labores de reconocimiento que resultan familiares de golpes anteriores y las trasladan al Kortz Center. Por tanto, la primera fase nos conduce al edificio de Pacific Bluffs, donde debes recorrer la galería como un visitante, fotografiar las obras sin despertar sospechas y tomar nota de posibles entradas y salidas. Esta etapa de la planificación sirve para conocer el edificio, detectar fallos en la vigilancia y disponer de varias alternativas cuando comience el robo. Una vez estudiado el recinto, llega el turno de elegir la vía de acceso, preparar la huida y reunir las herramientas necesarias.

La cámara acorazada

El objetivo principal permanece dentro de la cámara acorazada, mientras que hay varias salas donde nos esperan algunas piezas adicionales, que pueden fotografiarse durante el reconocimiento y sustraerse al final para elevar las ganancias. Algunas requieren varios participantes y tampoco se pueden transportar en solitario, por eso no es descabellado montar un buen grupo con el fin de aprovechar el golpe al máximo. Lo tomes en grupo o a modo “llanero solitario” las secciones de preparación proporcionan armas, disfraces y utensilios que se almacenan en el estudio de arte. Por tanto, antes de iniciar el atraco, cada integrante puede escoger su equipamiento y completar tareas optativas destinadas a sabotear los sistemas de seguridad o reducir la resistencia de los guardias.

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La discreción determina el pago

El Kortz Center está protegido mediante guardias, cámaras de vigilancia y haces láser entrecruzados, por tanto, si el equipo queda al descubierto, las piezas robadas pierden valor en el mercado negro y resulta más complicado encontrar compradores dispuestos a pagar por ellas. Para ello hay que evitar testigos y borrar cualquier grabación capaz de relacionar al grupo con el robo.

Tus propiedades tienen utilidad

Presta atención, porque las propiedades adquiridas anteriormente conceden ciertas facilidades durante la preparación y la final. La armería de la Mansión, por ejemplo, proporciona un arma Mk II, mientras que su taller permite modificar determinados vehículos de huida. El personal de seguridad también distrae a la policía y reduce las estrellas de persecución.

El búnker aporta munición especial y mejoras precisamente para el arma Mk II. Tener una agencia, la fábrica de ropa de Darnell Bros o un Terrorbyte amplía el tiempo disponible dentro de la cámara acorazada y por su parte, la estación de drones del salón recreativo proporciona nanodrones durante la fase final.

El botín se queda en casa

Tras completar el golpe, puedes vender a los clientes del señor Faber el cuadro obtenido como objetivo principal o conservarlo para exhibirlo en tu Mansión. Pero evitemos tentaciones, de momento, porque la operación también incluye una rotación semanal que incorpora tres obras nuevas y anima a repetir la incursión. En este sentido, las distintas vías de entrada, los preparativos disponibles y la posibilidad de participar en solitario o acompañado permiten repetir el robo sin replicar situaciones.

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Rockstar también ha vinculado el golpe a una bonificación por la primera venta semanal de un objetivo principal. Sin embargo, repetir demasiadas veces una misma actividad provoca la saturación del comprador y reduce los pagos siguientes. Esta condición también se aplica a ‘El contrato’, ‘Asalto a Cluckin’ Bell’ y ‘Óscar Guzmán despega de nuevo’.

Reclama las recompensas exclusivas

Los jugadores que alcanzaron el nivel Elitista dentro del programa Coleccionista de arte antes del 13 de julio, pueden reclamar varias recompensas exclusivas hasta el 5 de agosto. El lote incluye ‘Tensión creciente’, una escultura del Kortz Center destinada a decorar la Mansión; la posibilidad de robar ‘Todo al verde’, una pintura de gran valor que será el objetivo principal del primer intento durante cada una de las tres próximas semanas; un descuento de 1.000.000 GTA$ para el estudio de arte; la mejora gratuita del panel de seguridad de la cámara acorazada y un helicóptero Annihilator furtivo sin coste en Warstock.

Los miembros de GTA+ conservan el descuento de 2.000.000 GTA$ para las propiedades tipo Mansión y reciben una rebaja adicional de 1.000.000 GTA$ en el estudio de arte. La suscripción también proporciona el Grotti Veleno GT gratuito y un 15% adicional de GTA$ en las compras de tarjetas Tiburón.

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Rockstar ofrece igualmente un 40% adicional de GTA$ mediante las tarjetas Tiburón megalodón, Tiburón ballena y Gran tiburón blanco. La promoción puede reclamarse hasta el 22 de julio de 2026 y las tarjetas incluidas podrán comprarse hasta el 5 de agosto.

Los vehículos que se incorporan al garaje

‘El Golpe al Kortz Center’ llega acompañado por siete vehículos sobre una relación que incluye el supercoche Benefactor LRC GT, el deportivo Grotti Cartuccia GT, el sedán Albany Merula, el todocamino Ocelot E-Stride, la furgoneta Benefactor Läufer, el supercoche Grotti Veleno GT y el Vapid Caracara blindado.

Los miembros de GTA+ también cuentan con acceso anticipado durante una semana al Grotti Veleno GT y pueden recogerlo gratis en el club de coches de Vinewood, equipado con la pintura exclusiva Ataque.

El Vapid Caracara blindado también puede conseguirse sin pagar al completar todos los objetivos del nivel 4 del progreso en la trayectoria del Golpe al Kortz Center. Esta función se encuentra disponible únicamente en PS5, Xbox Series X|S y la versión mejorada para PC.

Como dato útil, el inhibidor de fijación de misiles amplía su compatibilidad a cincuenta vehículos presentes anteriormente en el juego. La desarrolladora también ha confirmado que prepara un nuevo supercoche, varios modelos modificados para derrapar, ampliaciones para las series de misiones creadas por los jugadores y contenidos que se comunicarán durante las próximas semanas y meses.

Más recursos para crear misiones

La actualización también se atreve a ampliar el creador de misiones mediante nuevas herramientas y elementos de diseño en PS5, Xbox Series y la versión mejorada para PC. Entre las incorporaciones puedes esperar zombis, objetos deslizantes o giratorios, puntos de teletransporte, mejoras para las secuencias y recursos de sigilo como disfraces y cámaras de vigilancia. Estas herramientas facilitan la creación de misiones menos lineales, recorridos alternativos y operaciones basadas en la infiltración.

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Video de GTA Online en YouTube.

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Por último, no está de más apuntar que el multijugador puede jugarse gratis entre el 14 y el 20 de julio en PS5, Xbox Series X|S y la versión mejorada para PC. Durante este periodo tampoco se necesita PlayStation Plus ni Xbox Game Pass Essential para acceder en consola. Por tanto, no hay excusas para no prepararse ante el golpe más artístico de la temporada.