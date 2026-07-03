'Onimusha: Way of the Sword' adelanta unas semanas sus planes de lanzamiento

Capcom ha anunciado que ‘Onimusha: Way of the Sword’ adelanta su fecha de lanzamiento al 4 de septiembre de 2026 para PS5, Switch 2, Xbox Series y PC a través de Steam, Epic Games Store y Microsoft Store. El título llegará varias semanas antes de la fecha prevista inicialmente, por lo que los jugadores podrán volver anticipadamente al universo de la serie con la entrega que recupera una franquicia que llevaba más de 20 años sin un nuevo capítulo.

Nuevos planes para el regreso de Onimusha

La historia sigue a Miyamoto Musashi, un samurái armado con un místico Guantelete Oni, con el cual combate a los Genma que invaden el Kioto del periodo Edo. Para el retorno de la franquicia la desarrolladora también recupera dos mecánicas tan tradicionales como el Issen, que funciona como un ataque de precisión que se activa al golpear en el momento adecuado, para castigar al enemigo con especial contundencia. La Absorción de Almas, por su parte, permite recoger la energía que dejan los Genma tras ser derrotados.

Una imagen de 'Onimusha: Way of the Sword'. / .

Las reservas de la aventura ambientada en este Japón de fantasía oscura donde los samuráis se enfrentan a fuerzas sobrenaturales ya están disponibles y aquellos que se hagan con cualquiera de sus ediciones, Standard, Deluxe o Premium Deluxe, recibirán bonificaciones para primeros compradores. Según parece, entre estas recompensas incluyen un talismán especial de león-perro y un diseño de espada adicional. Las ediciones más costosas completarán sus incentivos con equipamiento, elementos cosméticos y contenido adicional, incluida una banda sonora digital.

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Demo con recompensa

Por otro lado, no está de más destacar que se ha publicado una versión de prueba del juego que puedes reclamar desde PlayStation Store, Xbox Store, Steam y Epic Games Store. La prueba permite jugar una primera parte de la aventura y probar su sistema de combate. Además, si conservas los datos de la demo podrás reclamar el talismán Kubi Akari como bonificación especial cuando el juego completo llegue el 4 de septiembre.