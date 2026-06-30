GTA VI: ¿Puede el próximo juego de Rockstar facturar mil millones de dólares en una hora?

Como era de esperar, la apertura del periodo de reservas de ‘GTA 6’ ha atraído a una cantidad enorme de jugadores que esperan con impaciencia el lanzamiento del nuevo trabajo de Rockstar Games. Tanto es así que varias estimaciones de firmas especializadas en análisis de mercado apuntan a que el regreso a Vice City podría haber alcanzado cantidades inéditas en muy poco tiempo.

Mil millones de dólares en la primera hora

Según Anthony Palomba, de la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia, el lanzamiento de ‘GTA VI’ tiene potencial de sobra para recuperar su inversión con enorme rapidez. Aunque Rockstar y Take-Two no han confirmado por ahora los ingresos concretos procedentes de las reservas, circulan previsiones que apuntan a una posible recaudación superior a los mil millones de dólares en la primera hora. Con este contexto, las reservas de ‘GTA VI’ han incrementado el valor de mercado de Take-Two en casi un 3 %.

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Estimaciones fuera de órbita

Si atendemos a las previsiones difundidas tras el inicio de las reservas, la editora podría haber generado aproximadamente 3.000 millones de dólares durante las primeras 24 horas, con al menos 39 millones de copias reservadas. De ser cierto, significa que en tan solo unas horas habría alcanzado una cantidad suficiente para cubrir los costes de desarrollo que, según distintas firmas de análisis, se situaría entre los 1.800 y los 2.000 millones de dólares. Además, teniendo en cuenta el tiempo que aún falta para el lanzamiento, las reservas podrían seguir creciendo durante los próximos meses.

A vueltas con las reservas anticipadas

Hay motivos suficientes como para pensar que una respuesta así no sería descabellada. ‘GTA VI’ arrastra un interés enorme desde hace años y Sony está dando mucha visibilidad al producto en PS5, hasta el punto de mostrar anuncios de reserva al encender la consola. La compañía también ha difundido mensajes en los que asegura que el juego “funciona mejor en PS5”, aunque el factor más importante sigue siendo la mayor base de usuarios de la consola japonesa frente a Xbox Series X|S.

Todo esto ha alimentado la idea de que PS5 parte con ventaja frente a Xbox Series X|S en las reservas de ‘Grand Theft Auto VI’. Además, el posible efecto del juego sobre las ventas de consolas llega con el mercado estadounidense tocado por un mes de mayo muy débil que deriva en cierta preocupación por la disponibilidad de hardware.

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¿Habrá suficientes consolas para el lanzamiento de GTA VI?

Los minoristas ya habían dado la voz de alarma por las dificultades para conseguir componentes de hardware, con el riesgo de recibir menos consolas de las previstas. En ese contexto, si muchos jugadores aprovechan el estreno para comprar una PS5 o una Xbox Series X|S, Sony y Microsoft tendrán que garantizar suficiente stock en las tiendas durante un periodo de mucha demanda. El contexto tampoco ayuda demasiado, ya que las recientes subidas de precio en ambas plataformas pueden condicionar la compra de nuevas consolas antes del estreno, previsto para el 19 de noviembre de 2026.