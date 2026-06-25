VCT EMEA 2026 - Etapa 2: Los equipos Challengers se unen a la competición rumbo a la gran final de Barcelona

Tras el histórico espectáculo vivido en el Valorant Masters London, el circuito profesional no reduce las revoluciones. Riot Games ha confirmado hoy los detalles estructurales y fechas principales de la Etapa 2 del Valorant Champions Tour (VCT) EMEA 2026, cuya andadura oficial comenzará el próximo 15 de julio.

La Etapa 2 tendrá un carácter especial para la liga, que celebrará por primera vez su fase final fuera de la sede habitual. El Olimpic Arena de Barcelona será el escenario donde se conocerá al campeón continental y a los representantes de EMEA en Valorant Champions Shanghái. La llegada de los mejores equipos del circuito Challengers elevará el nivel de la competición, ya que tendrán la oportunidad de medirse a las franquicias de la máxima categoría.

Clasificación del Valorant Champions Tour (VCT) EMEA 2026. / Agencias

El camino hacia la élite

Se ha reservado un total de cuatro plazas para la fase de Play-ins destinada a los equipos procedentes de las ligas regionales (Challengers), otorgándoles la oportunidad de pelear por los Playoffs, la final de Barcelona y el mundial. Estas vacantes se decidirán en dos eventos principales.

Challengers EMEA Etapa 3

Iniciado el pasado 22 de junio otorgará plazas directas a los tres mejores equipos del podio.

Clasificatoria de Última Oportunidad (CUO): destinada a decidir la cuarta y última plaza. Tras una ronda previa de Play-ins abierta a cualquier equipo de Challengers, los tres mejores avanzarán al evento principal de la CUO, que arranca el 7 de julio, para medirse contra los equipos restantes de Challengers EMEA 3 que aún no hubieran sellado su clasificación.

Fase de grupos

Del 15 de julio al 2 de agosto, los 12 equipos integrantes del VCT EMEA se dividirán en dos grupos de seis. Durante tres semanas, se enfrentarán en una liguilla de series únicas al mejor de tres mapas (Bo3). Los dos mejores equipos de cada grupo, cuatro en total, avanzarán directamente a los Playoffs. Los conjuntos restantes se verán obligados a disputar la fase de Play-ins para mantener vivas sus opciones. Se jugará de miércoles a domingo, con dos enfrentamientos Bo3 diarios, concentrando los partidos de máxima rivalidad durante los fines de semana.

Grupos y equipos del Valorant Champions Tour (VCT) EMEA 2026. / Agencias

Fase de Play-ins

Del 6 al 16 de agosto los cuatro clasificados del circuito Challengers entrarán oficialmente en escena para medirse con los ocho equipos de la liga principal que no consiguieron el pase directo. Los 12 equipos competirán bajo un formato de cuadro de doble eliminación con series al mejor de tres mapas (Bo3).

Los equipos del VCT EMEA que finalizaron en 3.ª y 4.ª posición en la fase de grupos contarán con un pase directo a la segunda ronda del cuadro superior, mientras los clasificados de Challengers iniciarán su andadura desde la primera ronda del cuadro superior.

Fase de Playoffs, del 20 al 23 de agosto

El circuito se trasladará a la fase de estadio en Berlín para que los aficionados vivan de cerca los enfrentamientos de máxima presión, ya que los cuatro equipos clasificados de la fase de grupos se verán las caras con los cuatro supervivientes de la fase de Play-ins en un cuadro de doble eliminación. Se disputarán dos series Bo3 al día, y los mejores clasificados obtendrán el billete directo para la cita de España.

La gran final de Barcelona

El Olimpic Arena se viste de gala para el tramo final de la temporada de VCT EMEA, que se celebrará en un evento masivo de tres días de duración en el Olimpic Arena de Barcelona, estructurado de la siguiente manera.

Viernes, 28 de agosto: Dos series al mejor de tres (Bo3), incluida la final del cuadro superior, que otorgará la primera plaza directa para el mundial Champions.

Sábado, 29 de agosto: Final del cuadro inferior en una serie al mejor de cinco mapas (Bo5) para decidir al segundo gran finalista del torneo.

Domingo, 30 de agosto: Gran final. Los dos mejores equipos de la región competirán en formato Bo5 por el trofeo continental y por el codiciado billete como primer cabeza de serie (seed 1) de EMEA.

Fase 2 del Valorant Champions Tour (VCT) EMEA 2026. / Agencias

Puntos de Campeonato del VCT EMEA

Durante la Etapa 2, la asignación de puntos se regirá bajo los siguientes criterios oficiales. Un punto por cada victoria cosechada durante la temporada regular, excluyendo partidos de desempate. En Playoffs, la escala se fija en 8 puntos para el campeón, 6 puntos para el subcampeón, 5 puntos para el tercer puesto y 4 puntos para el cuarto posicionado. A las puertas de iniciarse la competición, la tabla de clasificación general se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Team Vitality – 10 puntos

FUT Esports – 10 puntos

Team Heretics – 9 puntos

BBL Esports – 7 puntos

Team Liquid – 6 puntos

Fnatic – 6 puntos

Eternal Fire – 6 puntos

Gentle Mates – 5 puntos

Natus Vincere – 2 puntos

GIANTX – 2 puntos

PCIFIC Esports – 0 puntos

Karmine Corp – 0 puntos

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Nos vemos en Barcelona

El Valorant Champions Tour es el circuito competitivo oficial de Riot Games, cuya división EMEA incluye territorios como Europa, Oriente Medio y África, con el objetivo de relacionar a los principales clubes profesionales con las ligas regionales Challengers, creadas para dar salida a los mayores talentos hacia el circuito internacional.