¿Se ha cancelado 'Marvel's Blade'? Respondemos a las dudas sobre el estado del juego de Arkane Lyon

Presentado por Arkane Lyon durante la gala The Game Awards 2023, 'Marvel's Blade' apenas ha ofrecido novedades desde entonces. El proyecto, una aventura de acción en tercera persona para un jugador, ambientada en un París de tono adulto y desarrollada junto a Bethesda, todavía no tiene planes de estreno confirmados. Esta ausencia cada vez es más comentada con cada evento de Xbox en el que el proyecto no ha estado presente, hasta convertirlo en uno de los títulos que más preguntas arrastra dentro del catálogo de Microsoft.

Sin pruebas de producción

Las dudas fueron a más cuando Jeff Grubb, periodista especializado en videojuegos y muy seguido por sus informaciones sobre anuncios del sector, dejó caer durante una retransmisión, sin apoyarse en información confirmada, que el proyecto podía estar muerto. Después, el propio Grubb salió al paso para matizar aquellas palabras y reconoció que estaba especulando, que no manejaba información contrastada y que consultó la situación tras ver la reacción que sus comentarios habían provocado en internet.

"Vaya. No. Solo estaba especulando. Lo comprobé después. Al parecer, hay razones por las que aún no lo hemos visto, pero no se deben a problemas con el juego. No está muerto", escribió Grubb.

Tras esa aclaración, la ausencia de 'Marvel's Blade' en el Xbox Games Showcase 2026 ya no apunta tanto a un desarrollo con dificultades, sino a un corte de información prolongado promovido parte de Bethesda, Marvel Games y Arkane Lyon. Aun así, el juego se mantiene en una posición extraña para una producción de este tamaño, anunciada hace más de dos años y todavía sin segundo tráiler, fecha aproximada ni detalles sobre sus sistemas de juego.

Estado de desarrollo de Marvel's Blade

La falta de novedades sobre 'Blade' también se observa con atención por la situación vivida en Arkane durante los últimos años. Microsoft cerró Arkane Austin en 2024 tras el mal resultado de 'Redfall', pero el juego del vampiro de Marvel sigue vinculado a Arkane Lyon, el estudio francés responsable de 'Deathloop' y 'Dishonored'. Esto es importante, porque el cierre del equipo de Austin no implica por sí mismo problemas en el proyecto. Según la página oficial de Marvel, el título continúa en desarrollo bajo formato de aventura en tercera persona para un jugador, ambientada en París y desarrollada por Arkane Lyon junto a Bethesda.

Un presupuesto de superventas

También se ha publicado que el proyecto manejaría un presupuesto muy superior al que suele mover Arkane Lyon. La información parte de un informe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional francesa sobre el crédito fiscal al videojuego, donde se menciona un nuevo título de Arkane Studios aprobado en 2023 con más de 94 millones de euros de presupuesto y 91 millones en gasto previsto en Francia entre 2023 y 2026.

Aunque el documento no cita el juego por su nombre, el periodo y el estudio coinciden con el juego anunciado junto a Marvel y Bethesda, un detalle que situaría esta producción entre las de mayor presupuesto en la trayectoria del equipo francés.

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¿Se publicará Marvel's Blade en PS6 y en la próxima Xbox?

Por este motivo, también existe la posibilidad de que 'Marvel's Blade' se lance en PS6 y en la próxima Xbox, dado que su llegada al mercado se produciría prácticamente al final de la actual generación. En cualquier caso, el mensaje de Grubb sirve para rebajar la interpretación más alarmista, porque, aunque el juego no se ha vuelto a mostrar, tampoco hay un anuncio de su cancelación.