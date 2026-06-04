Onimusha: Way of the Sword confirma fecha de lanzamiento junto a una demo gratuita

Durante la última edición del State of Play de Sony, Capcom sorprendió a propios y extraños con el inesperado anuncio de la fecha de lanzamiento de ‘Onimusha: Way of the Sword’. Esta esperada entrega de la franquicia clásica de acción y combate cuerpo a cuerpo se publicará oficialmente el 25 de septiembre de 2026 para PS5, Xbox Series y PC a través de Steam, Epic Games Store y Windows.

Musashi frente a los Genma

Para el anuncio se valieron de un nuevo tráiler que muestra el Monte Oe, una zona situada a las afueras de Kioto donde un colosal Genma, que asegura ser el legendario Shuten Doji, ha levantado su fortaleza. En ese escenario, Miyamoto Musashi tendrá que abrirse camino doblegando a las filas enemigas gracias a su velocidad, fuerza y el poder del Guantelete Oni. Precisamente, el momento culminante llega cuando Musashi canaliza sus energías espirituales para transformarse por completo en un temible guerrero Oni.

Onimusha Way of The Sword. / Cedida

Reservas y ediciones disponibles

Las reservas de 'Onimusha: Way of the Sword' ya están abiertas y aquellos que compren el juego por adelantado recibirán el aspecto de espada "Sealed Curse" y el talismán "Lion Dog" como bonificación. También habrá varias ediciones en Europa. La Edición Estándar se venderá en formato físico y digital, mientras que la Edición Deluxe incluirá el juego base, elementos cosméticos y talismanes para Musashi. Por su parte, la Edición Premium Deluxe añadirá más elementos cosméticos para el protagonista, atuendos para sus aliados y una banda sonora digital integrada en el propio juego.

Donde acceder a la demo gratuita

En ‘Way of the Sword', la franquicia regresa a su serie principal tras dos décadas sin publicar una nueva entrega, con una aventura de acción que nos lleva de nuevo hasta un Japón de fantasía oscura, donde samuráis y demonios se enfrentan en una historia protagonizada por Miyamoto Musashi.

Onimusha: Way of the Sword – Tráiler

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Para los más impacientes, la casa nipona ha distribuido una versión de prueba gratuita que ya está disponible para descargar en PS5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store. La demo permite explorar el emblemático templo Kiyomizu-dera y poner a prueba la habilidad con la espada en un duelo contra el gran rival de Musashi, Sasaki Ganryu. Además, conservar los datos guardados de la demo permitirá desbloquear el talismán "Kubi Akari" para usar en la versión final del juego.