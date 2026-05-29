World of Tanks HEAT traslada con acierto sus tanques al terreno del hero shooter

Desde el 26 de mayo está disponible el nuevo shooter multijugador gratuito de Wargaming, 'World of Tanks HEAT', una propuesta que combina héroes, habilidades especiales y un amplio sistema de personalización para dar forma a un juego de tanques distinto dentro de un mercado muy competitivo.

Un shooter de héroes sobre tanques

'World of Tanks HEAT' toma distancia respecto a la fórmula clásica de 'World of Tanks' para plantear una experiencia más orientada a la acción táctica y al juego en equipo, mediante batallas JcJ apoyadas en agentes especializados, progreso de personajes y vehículos, y un sistema de personalización que ofrece bastante margen al jugador a la hora de definir su forma de combatir.

La acción se ambienta en una realidad alternativa posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde las grandes potencias abandonan la carrera nuclear y entran en una nueva etapa de avances tecnológicos. En ese contexto, corporaciones y facciones militares convierten cada zona de combate en un banco de pruebas para armamento experimental en los que se concede a los tanques modificados y a los agentes una importancia equivalente en combate, ya que la unión entre vehículo, piloto y habilidades permite adaptar la experiencia a distintos estilos de juego.

World of Tanks HEAT / .

Ocho agentes y quince tanques

Al iniciar 'World of Tanks HEAT', el jugador puede acceder a ocho agentes y quince tanques, organizados en tres perfiles de equipo, defensa, asalto y tirador. Cada agente tiene sus habilidades, una ventaja pasiva y una habilidad definitiva, además de uno o dos vehículos asociados. Por su parte, los agentes defensivos están desarrollados para asegurar zonas del mapa, resistir el daño, levantar barreras y proteger posiciones mediante ataques de área. Los perfiles más ofensivos, por su parte, presionan sin descanso, se desplazan de forma constante y castigan al enemigo mediante daño explosivo.

Las diferencias entre agentes se aprecian desde los primeros combates. Raketa y Twister animan a adoptar un estilo de juego más agresivo, mientras que Hound y Fuzzer dependen en mayor medida del posicionamiento, la detección de enemigos y la información disponible en el mapa. Esta distribución de funciones da lugar a enfrentamientos más rápidos de lo habitual en los juegos de tanques y aumenta la importancia de la composición del equipo y la coordinación entre habilidades.

Adaptar cada estilo de combate

'HEAT' amplía el papel de cada agente mediante un sistema de personalización aplicado tanto a personajes como a vehículos. Cada agente puede equipar hasta cuatro talentos, distribuidos en apartados dedicados a atributos, habilidades, rasgos y habilidades definitivas.

Estos talentos tienen varios niveles y se desbloquean mediante los puntos obtenidos al subir de rango a los agentes. Cada personaje puede llegar al nivel 40, lo que permite activar sus mejoras de forma gradual y crear combinaciones cada vez más especializadas. El sistema evita que los jugadores repitan siempre la misma pareja de agente y tanque, e invita a probar distintas opciones hasta encontrar la que mejor se adapta a su forma de jugar. Incluso usando el mismo personaje y el mismo vehículo, dos jugadores pueden vivir una experiencia distinta según los talentos, módulos y herramientas elegidos.

World of Tanks HEAT / .

Los módulos dan mucho margen al jugador

La personalización de vehículos es el apartado donde Wargaming concede más libertad, ya que aquí cada tanque puede subir de nivel, desbloquear hasta seis espacios para módulos y sumar dos ranuras de equipamiento activo o condicional disponibles desde el inicio.

En este punto, 'World of Tanks HEAT' gana profundidad táctica, ya que los módulos permiten modificar habilidades y estadísticas del vehículo mediante mejoras pasivas que, en ciertos casos, alteran de forma notable su comportamiento en combate. Un mismo tanque puede reducir los tiempos de reutilización de sus armas, reforzar el blindaje, mejorar la movilidad o potenciar los efectos provocados por habilidades y disparos. Por eso, un vehículo puede responder de forma muy distinta según la configuración elegida.

Los dos huecos de equipamiento funcionan como herramientas de apoyo para situaciones concretas. El Sistema de recuperación permite reparar el tanque de forma gradual, mientras que la Cortina fantasmal despliega humo para cortar las líneas de visión y escapar de momentos especialmente peligrosos.

Combates rápidos, estados alterados y mucha táctica

Aunque 'HEAT' incorpora varios sistemas de juego, los combates resultan sencillos de interpretar gracias a una interfaz que utiliza indicadores claros para mostrar la penetración, el daño y la eficacia de los disparos.

El sistema de munición también introduce diferencias importantes entre combates. Proyectiles AP, HE, HEAT, APHE, metralla o misiles guiados obligan a valorar el blindaje enemigo, la distancia y el terreno antes de disparar. A ello se suman los estados alterados, que aportan buena parte de la personalidad de 'HEAT'. Los disparos y habilidades pueden provocar incendios, ralentizaciones, interferencias o acumulaciones de fragilidad, de modo que avanzar sin haber estudiado bien el terreno puede salir muy caro.

Modos de juego

'HEAT' llega de inicio mediante varios modos de juego. Los jugadores pueden entrar en combates rápidos frente a otros usuarios, enfrentarse a la inteligencia artificial, participar en eventos especiales o pasar por el campo de tiro para practicar la puntería y probar a su ritmo las habilidades de agentes y tanques.

Dentro de las partidas estándar hay cuatro modos disponibles, Punto Caliente, Baja Confirmada, Control y Conquista. Este último amplía el tamaño del combate mediante enfrentamientos de 10 contra 10, mientras que los demás apuestan por partidas de 5 contra 5 más rápidas y centradas en objetivos.

También hay misiones específicas para cada vehículo, de modo que habrá que jugar esos tanques concretos para completarlas y reclamar sus recompensas. Estas tareas permiten obtener monedas de Inteligencia, necesarias para avanzar en el Pase semanal, y dan a los jugadores motivos adicionales para seguir jugando más allá de la victoria.

Video de YouTube sobre el tema.

Conclusiones

'World of Tanks HEAT' resulta un shooter espectacular y original que plantea el combate entre tanques como una experiencia más moderna, ágil que no se pierde entre la complejidad táctica propia del género. La combinación de agentes, tanques, módulos, habilidades y estados alterados consigue que cada enfrentamiento aporte algunos matices extra a lo que estamos acostumbrados.

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En el plano jugable, 'HEAT' resulta fácil de entender en sus primeros compases, pero guarda bastante recorrido en sus sistemas de personalización y creación de configuraciones. Queda por ver cómo evolucionará el equilibrio entre agentes, tanques y personalización durante las próximas semanas, aunque la base resulta prometedora dentro de un género que llevaba tiempo necesitando propuestas distintas.